كيت ميدلتون ووليام فى محادثة فيديو مع أصحاب الأعمال ومحليين فى جزيرة أسترالية

ظهر كلا من الأمير وليام وكيت ميدلتون، دوق ودوقة كامبريدج، فى فيديو جديد تحدثا فيه إلى عدد من أصحاب الأعمال والمحليين فى جزيرة كانجارو فى أستراليا، وهو مجتمع صغير تأثر بشدة جراء حرائق الغابات المدمرة هذا العام.