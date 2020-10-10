هارى وميجان يحثان بريطانيا على مواجهة العنصرية

نقلت صحيفة إيفنينج ستاندرد عن الأمير البريطاني هاري وزوجته ميجان دعوتهما بريطانيا لاغتنام الفرصة لمواجهة العنصرية التي قالا إنها تكبل الشباب من أصحاب البشرة الملونة.