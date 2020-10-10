أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين

طالب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق هتافات خلال التجمع الانتخابي الذي أقيم امس في ولاية مينيسوتا بحبس إلهان عمر نائبة الكونجرس الديموقراطية حيث حذر الرئيس من مخاطر السماح للاجئين بإعادة التوطين في الولاية.