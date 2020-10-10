أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين
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أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين

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العرب اليوم - أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين

النائبة الديمقراطية إلهان عمر
واشنطن - العرب اليوم

طالب أنصار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن طريق هتافات خلال التجمع الانتخابي الذي أقيم امس في ولاية مينيسوتا بحبس إلهان عمر نائبة الكونجرس الديموقراطية حيث حذر الرئيس من مخاطر السماح للاجئين بإعادة التوطين في الولاية.

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أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين أنصار ترامب يطالبون بحبس إلهان عمر بعد محاولتها شراء أصوات لصالح الديموقراطيين



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