تقرير الأمم المتحدة يؤكد ريادة مصر واهتمامها بالمرأة خلال جائحة كورونا

عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة عن عميق فخرها وسعادتها بما جاء في التقرير الصادر عن هيئة الأمم المتحدة للمرأة وبرنامج الأمم المتحدة الانمائي حول الإجراءات التي اتخذتها الدول حول العالم لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد- 19، والذي أوضح فيه الجزء الخاص بمنطقة الشرق الأوسط أن عدد الإجراءات التي اتخذتها جمهورية مصر العربية لمساندة المرأة وفقًا لمعايير رصد هيئة الأمم المتحدة قد وصلت إلى ٢١ إجراء وهو أعلى عدد من التدابير التي تم اتخاذها في المنطقة وذلك منذ بدء الأزمة.

وأشارت مايا مرسي إلى أن تقرير الأمم المتحدة أكد أن مصر الأولي في منطقة الشرق الأوسط فيما يتعلق بالجهود والإجراءات التي اتخذتها لمساندة المرأة خلال جائحة كوفيد 19، كما تضمن التقرير ملحق يلقي الضوء على تفاصيل دولتين هما مصر وجورجيا.وأوضحت مايا مرسي ان التقرير اثنى على جهود مصر في هذا المجال ، مشيرا ً الى أن مصر تعد هي الدولة الوحيدة على مستوى الشرق الاوسط التى قامت باتخاذ تدابير شامله في الثلاثة مجالات المشار اليها في التقرير وهى الحماية الاقتصادية للمرأة ، الرعاية غير مدفوعة الأجر، ومناهضة العنف ضد المرأة.

وأكدت رئيسة المجلس أن الحكومة بدعم وتوجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدأت التحرك الفورى لاحتواء الأزمة والحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، واتخاذ العديد من البرامج والسياسات لمواجهة التداعيات الناتجة عنه منذ بدء الأزمة في مصر.أضافت أن الحكومة المصرية كانت الأول على مستوى العالم تقوم بإصدار ورقة البرامج والسياسات المقترحة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، آخذه في الاعتبار احتياجات النساء ذوات الإعاقة ، والمسنات ،