تفكيك شبكة لتبادل الزوجات وراغبي المتعة في شبرا الخيمة

ألقت أجهزة الأمن بالقليوبية القبض على سباك وزوجته، يروجان لإقامة "حفلات لتبادل الزوجات" واستقطاب راغبي المتعة الحرام بشبرا الخيمة.

وأحيل المتهمان للنيابة، فأمرت نيابة قسم أول شبرا الخيمة برئاسة المستشار عمرو عوض بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق بتهمة تكوين شبكة لتبادل الزوجات.

وتلقت مباحث الاتصالات والإنترنت، بلاغًا بوجود صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تستقطب راغبي المتعة بمنطقة شبرا الخيمة، وتبين من التحريات أن صاحب الصفحة شخص يعمل "سباك" وتم استئذان النيابة العامة لضبطه.

وعلى الفور، انتقلت قوة أمنية لشقة المتهم بمنطقة قسم أول شبرا الخيمة وضبطت المتهم وزوجته وتحفظت على هواتفهما المحمولة، وبفحص أجهزة المتهمين المحمولة عثر على صور للزوجة في أوضاع مخلة أرسلها المتهم لأشخاص لإغرائهم بإقامة حفلات جنسية معها.

وخلال التحقيقات اعترفت المتهمة بارتكاب الواقعة بالاشتراك مع زوجها ومحاولة استقطاب آخرين لممارسة الفجور وتبادل الزوجات وتولت النيابة التحقيق.