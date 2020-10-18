هند وجيه أول حارس خاص من النساء

قالت هند وجيه عثمان، أول حارس خاص من النساء معتمد من وزارة الداخلية والخارجية وأول مدربة أحمال بمصر، إن الفتيات والسيدات في حاجة إلى الدفاع عن أنفسهن وتعلم الفنون القتالية، لمواجهة أي شخص يحاول إيذائهن كما حدث مع الشابة سارة التي قتلت على يد مجموعة من السارقين بالمعادي.وأوضحت "هند" العضو بالمنظمة الألمانية لضباط الحراسات الخاصة أن العديد من السيدات يتعرضن لمخاطر عدة من قبل الخاطفين والسارقين كما نرى عبر الأخبار في الصحف ووسائل الإعلام، لذا لا بد على أي فتاة أو سيدة أن تتعلم كيف يمكن أن تدافع عن نفسها.وطالبت "وجيه" رجال الأعمال أن يتبرعوا أو يتيحوا مكانا لتدريب السيدات، وأنها ستكون هي مدربتهن بالمجان دون أي أجر مادي، حيث يمكنها أن تدرب السيدات للدفاع عن أنفسهن بكل قوة لكل من تسول له نفسه في سرقتهن أو خطفهن أو ضربهن.وأشارت أول رافعة أوزان في مصر، إلى أنه لا بد أن يتم هذا الأمر الآن وذلك لمواجهة أي عنف تتعرض له المرأة خاصة في الوقت الحالي الذي يشهد عدد من حالات الاعتداء والسرقة على السيدات في عدد من المناطق في القاهرة وخارجها.