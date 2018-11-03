نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في أرامكو
آخر تحديث GMT04:00:59
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في "أرامكو"

العرب اليوم -

العرب اليوم - نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في "أرامكو"

نائلة موصلي أول مهندسة بترول في السعودية
الرياض - العرب اليوم

يحفل تاريخ شركة "أرامكو" بنخب كبيرة من الموظفين والموظفات السعوديين الذين مروا على ميادين العمل فيها وخلدتهم ذاكرة الشركة منذ رحلة البدايات عام 1933 إلى اليوم، بل كانت لهم بصمتهم منذ أن ساهم خميس بن رمثان مع الجيولوجي الأميركي ستاينكي في اكتشاف أول بئر نفطية يوم 4 مارس / آذار 1938 إلى اليوم. 

وتعتبر "أرامكو" من أوائل الشركات في البلاد التي فتحت أبواب التوظيف أمام النساء في السعودية، بل منحت الثقة للمميزات منهن، ومن هؤلاء نائلة موصلي أول مهندسة بترول في السعودية التي تم تعيينها عام 1980، وتدرجت وكان لها الأثر في توجيه السعوديات حتى أصبحت أول مديرة لإدارة هندسة المكامن في الشركة العملاقة .

ونائلة حاصلة على الماجستير في هندسة البترول من جامعة (تولسا) في أوكلاهوما في أميركا، وورد اسم المهندسة نائلة في كتاب (من البادية إلى عالم النفط) لوزير البترول والثروة المعدنية السابق علي النعيمي الذي كتب ممتدحًا كفاءتها ووصفها بأنها "من خيرة الموظفات الرائدات في الشركة، ويعتبر إنجازها فخرًا لأي بلد في ظل ندرة مهندسات البترول خلال الثمانينات، بل حتى يومنا هذا، مما فيه دليل على مهارتها وتصميمها على النجاح". 

وتضم (أرامكو) اليوم مجموعة كبيرة من السعوديات يتقلدن مناصب في مختلف الإدارات والقطاعات، وهن امتداد للجيل الأول من موظفات الشركة اللاتي ساهمن في تعزيز حضور المرأة التي دخلت الشركة للمرة الأولى في الستينات عبر القطاع الصحي والوقائي.

نساء عاجل
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في أرامكو نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في أرامكو



أخبار ذات صلة

GMT 13:35 2018 الخميس ,01 تشرين الثاني / نوفمبر

طفلة تفقد بصرها بسبب العدسات اللاصقة
العرب اليوم - طفلة تفقد بصرها بسبب العدسات اللاصقة

GMT 14:19 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

القضاء بالحبس 3شهور مع الشغل والنفاذ لفتاة العجوزة لممارساتها الدعارة
العرب اليوم - القضاء بالحبس 3شهور مع الشغل والنفاذ لفتاة العجوزة لممارساتها الدعارة

GMT 14:15 2018 الجمعة ,26 تشرين الأول / أكتوبر

المغنية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام وتنشر صورها بالحجاب لأول مرة
العرب اليوم - المغنية سينيد أوكونور تعتنق الإسلام وتنشر صورها بالحجاب لأول مرة

GMT 12:11 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

الطب الشرعي يحسم سبب وفاة العراقية وخبيرة التجميل رفيف الياسري
العرب اليوم - الطب الشرعي يحسم سبب وفاة العراقية وخبيرة التجميل رفيف الياسري

GMT 12:09 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

محكمة أوكسبريدج تقضي بإدانة امرأة أسكتلندية مارَست الجنس مع طفل
العرب اليوم - محكمة أوكسبريدج تقضي بإدانة امرأة أسكتلندية مارَست الجنس مع طفل

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في أرامكو نائلة موصلي أول مهندسة بترول سعودية في أرامكو



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بدت كالفراشة في ظهور ساحر خلال مهرجان كان هذا العام

أجمل إطلالات أيشواريا راي على السجادة الحمراء

باريس ـ مارينا منصف

احتفلت الممثلة وعارضة الأزياء الهندية أيشواريا راي باششان الخميس، بعيد ميلادها الـ45، ويُجمع الكل أن هذه الممثلة المشهورة عالميا تزداد جمالا مع تقّدمها في العمر، حتى إن إطلالاتها تزداد إبهارا، والدليل آخر إطلالاتها في مهرجان كان السينمائي للعام 2018. واخترنا لكنّ لمناسبة عيد ميلادها، أجمل إطلالات أيشواريا راي على السجادة الحمراء: مهرجانات كان خلال مهرجان كان هذا العام بدت إيشواريا كالفراشة في إطلالة ساحرة من تصميم مايكل سينكو، وتميّز الفستان بذيل يمتد لثلاثة أمتار مع تفاصيل وتطريز خلّاب. وفي إطلالة ثانية للمصمم نفسه خطفت الأنظار بفستان أبيض مرصّع بالكريستالات، وفي العام 2017 تألّقت في مهرجان كان أيضا بفستان أحمر من تصميم رالف وروسو تميّز بطبقات الكشاكش، ولهذا المهرجان مكانة خاصة لراي، إذ تتميّز دائما بالأناقة والرقي، مثلا عندما أطلت بفستان ذهبيّ مزيّن بالترتر من تصميم روبيرتو كافالي، ومن إطلالات أيشواريا التي

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 01:07 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

فاريل ويليامز يصمم مجموعة جديدة للعلامة التجارية "شانيل"
العرب اليوم - فاريل ويليامز يصمم مجموعة جديدة للعلامة التجارية "شانيل"

GMT 16:22 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرَّف على الفنادق ذات الميزانية المعقولة في بريطانيا
العرب اليوم - تعرَّف على الفنادق ذات الميزانية المعقولة في بريطانيا

GMT 04:54 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك طرق تحويل منزلك إلى مساحة خالية من البلاستيك
العرب اليوم - إليك طرق تحويل منزلك إلى مساحة خالية من البلاستيك

GMT 16:01 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

انتقادات واسعة لكاميرون تثيرها شائعات حول نيته العودة إلى السياسة
العرب اليوم - انتقادات واسعة لكاميرون تثيرها شائعات حول نيته العودة إلى السياسة

GMT 01:19 2018 السبت ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

رامي رضوان ينعي الإعلامي حمدي قنديل بكلمات مؤثّرة
العرب اليوم - رامي رضوان ينعي الإعلامي حمدي قنديل بكلمات مؤثّرة

GMT 01:24 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

يسرا عبد الرحمن تكشف عن تصاميمها الخاصة بعيد "الهلع "
العرب اليوم - يسرا عبد الرحمن تكشف عن تصاميمها الخاصة بعيد "الهلع "

GMT 06:19 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

جزيرة مالطا وجهتك المُفضّلة لإقامة لا تُنسى على مدار العام
العرب اليوم - جزيرة مالطا وجهتك المُفضّلة لإقامة لا تُنسى على مدار العام

GMT 05:26 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

مجموعة جديدة من ورق الجدران والأقمشة لمنزلك
العرب اليوم - مجموعة جديدة من ورق الجدران والأقمشة لمنزلك

GMT 16:46 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

الفيصل ينتقد واشنطن ضمنياً ويحذرها من تردي العلاقات مع العرب
العرب اليوم - الفيصل ينتقد واشنطن ضمنياً ويحذرها من تردي العلاقات مع العرب

GMT 03:34 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

رسالة مؤثرة من صحافي إلى والدته خلال هجوم إرهابي
العرب اليوم - رسالة مؤثرة من صحافي إلى والدته خلال هجوم إرهابي

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:01 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

طُرق الوقاية مِن نزلات البرد والإنفلونزا عبر أثير "البرنامج العام"
العرب اليوم - طُرق الوقاية مِن نزلات البرد والإنفلونزا عبر أثير "البرنامج العام"

GMT 05:37 2018 الجمعة ,02 تشرين الثاني / نوفمبر

تعرف على موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي والقنوان الناقلة لها
العرب اليوم - تعرف على موعد مباراة الاهلي والترجي التونسي والقنوان الناقلة لها

GMT 11:36 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

إنفوغراف 20
العرب اليوم - إنفوغراف 20

GMT 12:02 2018 الثلاثاء ,11 أيلول / سبتمبر

لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟
العرب اليوم - لماذا تفشل حملات المصريين بمقاطعة السلع الاستهلاكية؟

GMT 05:51 2013 الثلاثاء ,26 آذار/ مارس

دبلوماسية الجغرافية المائية
العرب اليوم - دبلوماسية الجغرافية المائية

GMT 09:11 2016 السبت ,14 أيار / مايو

الألوان في الديكور
العرب اليوم - الألوان في الديكور

GMT 06:31 2016 الخميس ,17 آذار/ مارس

سحر البحر
العرب اليوم - سحر البحر

GMT 13:28 2017 الخميس ,03 آب / أغسطس

قانون للتواصل الاجتماعي
العرب اليوم - قانون للتواصل الاجتماعي

GMT 21:55 2012 الجمعة ,28 كانون الأول / ديسمبر

بغداد تغرق في بحار أمانتها
العرب اليوم - بغداد تغرق في بحار أمانتها

GMT 12:53 2018 الخميس ,18 تشرين الأول / أكتوبر

"تويتر" تكشف عن دور التدخل الأجنبي في بث الأخبار الكاذبة
العرب اليوم - "تويتر" تكشف عن دور التدخل الأجنبي في بث الأخبار الكاذبة

GMT 11:37 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

إنفوغراف 22
العرب اليوم - إنفوغراف 22

GMT 09:02 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

السوريون وشطارتهم
العرب اليوم - السوريون وشطارتهم

GMT 08:40 2014 الخميس ,15 أيار / مايو

سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان
العرب اليوم - سُحِقت الإنسانيّة.. فمات الإنسان

GMT 22:12 2018 الجمعة ,19 تشرين الأول / أكتوبر

علماء يبتكرون نوع جديد من العلكة اليابانية تغير طعمها "حسب الطلب"
العرب اليوم - علماء يبتكرون نوع جديد من العلكة اليابانية تغير طعمها "حسب الطلب"

GMT 15:13 2018 الإثنين ,23 تموز / يوليو

أهمية التواصل الفرانكفوني في المنظمات الدولية
العرب اليوم - أهمية التواصل الفرانكفوني في المنظمات الدولية

GMT 13:25 2017 الإثنين ,02 تشرين الأول / أكتوبر

التكنولوجيا الحديثة والمجتمع
العرب اليوم - التكنولوجيا الحديثة والمجتمع

GMT 05:32 2016 الجمعة ,16 أيلول / سبتمبر

ابتكر فكرة وغير حياتك
العرب اليوم - ابتكر فكرة وغير حياتك

GMT 13:08 2018 الأربعاء ,18 إبريل / نيسان

الموت كتكتيك أيدولوجيّ
العرب اليوم - الموت كتكتيك أيدولوجيّ

GMT 11:35 2017 الخميس ,05 تشرين الأول / أكتوبر

إنفوغراف 19
العرب اليوم - إنفوغراف 19

GMT 04:55 2017 السبت ,16 أيلول / سبتمبر

الكشف عن أرخص أماكن لبيع "آي فون 8" الجديد حول العالم
العرب اليوم - الكشف عن أرخص أماكن لبيع "آي فون 8" الجديد حول العالم

GMT 06:47 2016 الأربعاء ,11 أيار / مايو

صاروخ "سارمات- 28" الروسي يتربع على عرش الصواريخ البالستية
العرب اليوم - صاروخ "سارمات- 28" الروسي يتربع على عرش الصواريخ البالستية

GMT 04:17 2016 الثلاثاء ,12 تموز / يوليو

فيينا تتصدّر أفضل 10 شواطئ ومدن على ضفاف الأنهار
العرب اليوم - فيينا تتصدّر أفضل 10 شواطئ ومدن على ضفاف الأنهار

GMT 04:51 2018 الجمعة ,27 تموز / يوليو

قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب
العرب اليوم - قائمة "نيويورك تايمز" لأعلى مبيعات الكتب

GMT 08:13 2017 الإثنين ,04 أيلول / سبتمبر

إصدار الجيل الثامن من سيارة "تويوتا هايلكس"
العرب اليوم - إصدار الجيل الثامن من سيارة "تويوتا هايلكس"

GMT 20:37 2018 الأحد ,29 تموز / يوليو

كريستيانو رونالدو يصل تورينو للانضمام إلى صفوف يوفنتوس
العرب اليوم - كريستيانو رونالدو يصل تورينو للانضمام إلى صفوف يوفنتوس

GMT 01:44 2017 الإثنين ,18 كانون الأول / ديسمبر

أفضل ستة فنادق موجودة في جزيرة موريشيوس
العرب اليوم - أفضل ستة فنادق موجودة في جزيرة موريشيوس

GMT 21:38 2016 الإثنين ,08 شباط / فبراير

10 خطوات للحصول على ديكور مميز في غرفة غسيل الملابس
العرب اليوم - 10 خطوات للحصول على ديكور مميز في غرفة غسيل الملابس

GMT 18:26 2016 الخميس ,31 آذار/ مارس

نجم "مسرح مصر" حمدي الميرغني يعقد قرانه على ويزو
العرب اليوم - نجم "مسرح مصر" حمدي الميرغني يعقد قرانه على ويزو
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab