مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها
آخر تحديث GMT19:35:10
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » نساء عاجل

مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها

العرب اليوم -

العرب اليوم - مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها

مضيفة طيران ترضع طفلة
واشنطن - العرب اليوم

تدخلّت مضيفة طيران لإرضاع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد في موقف إنساني رائع خلال رحلة على متن طائرة فلبينية الأسبوع الماضي

و لفت منظر طفلة لا تكف عن البكاء, انتباه باتريشيا أورغانو، وهي مضيفة طيران شابة في بداية مشوارها في هذا المجال.

و قررت أورغانو اتّخاذ خطوة إنسانية، والقيام بإرضاع الطفلة التي يبلغ عمرها أقل من شهر واحد، بنفسها,وذلك بعد أن شكت أم الطفلة للمضيفة نفاد الحليب الخاص بالرضّع. 

وقالت أورغانو إن الطفلة بدأت بالرضاعة بنهم فورًا، وقالت إنها "كانت جائعة جدًا"، الأمر الذي ساعد بتهدئتها ونومها خلال بقية الرحلة، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.  

 مضيفة من أستراليا

ونشرت أورغانو القصة على حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت " شعرت بغصة في قلبي, ليس هناك تركيبة حليب الأطفال على متن الطائرة. فكرّت في نفسي، لا يوجد سوى شيء واحد يمكنني تقديمه وهذا هو الحليب الخاص بي, وهذا ما عرضت تقديمه". 

وأضافت "هذه الرحلة كانت خاصة جدًا، لأنني استطعت المساعدة, أنا أرضعت طفلة غريبة أثناء الرحلة". 

ونال تصرف أورغانو الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون على تصرفها الذي وصفوه "بالإنساني" و"النبيل".

نساء عاجل
arabstoday

أخبار ذات صلة

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها



أخبار ذات صلة

GMT 19:16 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

كاتي بيري تدين تصريحات ترامب عن حرائق كاليفورنيا
العرب اليوم - كاتي بيري تدين تصريحات ترامب عن حرائق كاليفورنيا

GMT 19:15 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

القبض على مسن "91 عاما" لتقبيله زوجته
العرب اليوم - القبض على مسن "91 عاما" لتقبيله زوجته

GMT 19:13 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ياباني يتزوج بمغنية افتراضية ويقيم حفلة زفاف رسميًا
العرب اليوم - ياباني يتزوج بمغنية افتراضية ويقيم حفلة زفاف رسميًا

GMT 17:57 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

السلطات السويدية تتهم لاجئ سوري باغتصاب معلمة
العرب اليوم - السلطات السويدية تتهم لاجئ سوري باغتصاب معلمة

GMT 17:53 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

بعدما اكتشف عدم عُذريتها مواطن يُعذّب عروسته ليلة زفافهما
العرب اليوم - بعدما اكتشف عدم عُذريتها مواطن يُعذّب عروسته ليلة زفافهما

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

ارتدت بلوزة مطبوعة وتنورة طويلة مزخرفة عليها وشاح كبير

راتاجوكوفسكي تظهر بإطلالة جذَّابة خلال حفلة"GQ"

سيدني ـ منى المصري

تألّقت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية، إميلي راتاجوكوفسكي، في حفلة توزيع جوائز مجلة "GQ" أستراليا لرجل العام في سيدني، الأربعاء، حيث إرتدت ملابس كشفت عن منحنيات جسدها الرشيقة. وكشفت الفتاة البالغة من العمر 27 عاما، عن بطنها في ثوب مزخرف مكون من ثلاث قطع، حيث بلوزة مطبوعة تكشف عن خصرها النحيل، وتنورة طويلة مزخرفة مطبوعة أيضا، وعليها وشاح كبير مزخرف لامع. واعتمدت الفتاة التي تتميز ببشرتها بنية اللون، حذاء (صندل) بالكعب العالي، وباللون الفضي اللامع، كما وضعت مكياجا بسيطا أبرز ملامح وجهها، وجمال عيناها، وعظام وجهها. وانضم إلى نجمة مسلسل "I Feel Pretty" عارض الأزياء جوردان باريت، 21 عاما، والذي ارتدى بدلة لامعة وبنطلون كاكي، وحذاء من جلد الغزال الرمادي. وظهرت الممثلة ناعومي واتش بكامل أناقتها في الحفلة السنوية الشهيرة، إذ ارتدت فستانا باللون الأسود، يصل طوله إلى فوق الركبة، وبأكمام متداخلة،

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:40 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

إليك نصائح تمكنك من تنسيق أزياء عيد الميلاد
العرب اليوم - إليك نصائح تمكنك من تنسيق أزياء عيد الميلاد

GMT 02:02 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أحد أهمّ الوجهات السياحية للسفاري في القارة الأفريقية
العرب اليوم - أحد أهمّ الوجهات السياحية للسفاري في القارة الأفريقية

GMT 02:44 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

أفكار تساهم في تحويل ردهات المنزل إلى بيئة استثنائية
العرب اليوم - أفكار تساهم في تحويل ردهات المنزل إلى بيئة استثنائية

GMT 06:11 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ليبرمان يستقيل من حكومة نتنياهو ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة
العرب اليوم - ليبرمان يستقيل من حكومة نتنياهو ويطالب بإجراء انتخابات مبكرة

GMT 02:59 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

مقتل صحافية وعمّها بالرصاص في ولاية "أوهايو" الأميركية
العرب اليوم - مقتل صحافية وعمّها بالرصاص في ولاية "أوهايو" الأميركية

GMT 09:35 2018 الخميس ,15 تشرين الثاني / نوفمبر

ناعومي كامبل ووالدتها في فيلم دعائي لـ"بربري"
العرب اليوم - ناعومي كامبل ووالدتها في فيلم دعائي لـ"بربري"

GMT 01:04 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

مُضيفة طيران تفعل شيئًا مضحكًا ردًا على شكوى راكب
العرب اليوم - مُضيفة طيران تفعل شيئًا مضحكًا ردًا على شكوى راكب

GMT 01:41 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

غادة إبراهيم تكشف عن تصميم عرائس المولد النبوي بالفوم الملون
العرب اليوم - غادة إبراهيم تكشف عن تصميم عرائس المولد النبوي بالفوم الملون

GMT 06:51 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

ليام هيمسوورث ينشر صورة محزنة لبقايا منزله الزوجي في "ماليبو"
العرب اليوم - ليام هيمسوورث ينشر صورة محزنة لبقايا منزله الزوجي في "ماليبو"

GMT 03:39 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

"سي إن إن" تُقاضي ترامب لمنعه دخول مراسلها إلى البيت الأبيض
العرب اليوم - "سي إن إن" تُقاضي ترامب لمنعه دخول مراسلها إلى البيت الأبيض

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 03:21 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"ولادة طفلة بتشوهات نادرة في مستشفى "العامرية العام
العرب اليوم - "ولادة طفلة بتشوهات نادرة في مستشفى "العامرية العام

GMT 09:39 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

رحيل نبيل الأظن المبدع اللبناني الذي أثرى المسرح الفرنسي
العرب اليوم - رحيل نبيل الأظن المبدع اللبناني الذي أثرى المسرح الفرنسي

GMT 15:59 2018 الثلاثاء ,13 تشرين الثاني / نوفمبر

"الأهلي" يتفاوض مع "المقاصة" لضم محمود وحيد
العرب اليوم - "الأهلي" يتفاوض مع "المقاصة" لضم محمود وحيد

GMT 08:40 2018 السبت ,27 تشرين الأول / أكتوبر

علماء يكتشفون منظومة ضخمة للسحب تمتد إلى خارج المجرة
العرب اليوم - علماء يكتشفون منظومة ضخمة للسحب تمتد إلى خارج المجرة

GMT 16:39 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

اختتام بطولة منظمة الجواد العربي للمربين الأوروبيين في فرنسا
العرب اليوم - اختتام بطولة منظمة الجواد العربي للمربين الأوروبيين في فرنسا

GMT 07:51 2018 الجمعة ,03 آب / أغسطس

بحيرة الدب الكبير وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة
العرب اليوم - بحيرة الدب الكبير وجهة مثالية للاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة

GMT 06:25 2018 الإثنين ,06 آب / أغسطس

"أندورا" وتلاله الرائعة الوجهة الأمثل للمتزلجين بين فرنسا وإسبانيا
العرب اليوم - "أندورا" وتلاله الرائعة الوجهة الأمثل للمتزلجين بين فرنسا وإسبانيا

GMT 08:56 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبر

الأم تساعد عشيقها في إغتصاب طفلها بمدينة العرائش
العرب اليوم - الأم تساعد عشيقها في إغتصاب طفلها بمدينة العرائش

GMT 04:03 2017 الأحد ,01 تشرين الأول / أكتوبر

حدثان فلكيان مثيران في غاية الأهمية في الأول من تشرين الأول
العرب اليوم - حدثان فلكيان مثيران في غاية الأهمية في الأول من تشرين الأول

GMT 12:06 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

السينما الخالدة
العرب اليوم - السينما الخالدة

GMT 22:29 2013 الخميس ,24 كانون الثاني / يناير

عصيدة "الزقوقو" التونسية تهدد مرضى السكري والضغط والكولسترول
العرب اليوم - عصيدة "الزقوقو" التونسية تهدد مرضى السكري والضغط والكولسترول

GMT 04:12 2016 الجمعة ,17 حزيران / يونيو

بنتلي مولسان 2016 تقدم أفخم وأجمل صالون في العالم
العرب اليوم - بنتلي مولسان 2016 تقدم أفخم وأجمل صالون في العالم

GMT 11:34 2016 الأربعاء ,09 تشرين الثاني / نوفمبر

مبروك لترامب.. واللهم لا شماتة بهيلاري
العرب اليوم - مبروك لترامب.. واللهم لا شماتة بهيلاري

GMT 08:42 2016 الجمعة ,15 كانون الثاني / يناير

"لكزس LC 500" أحدث إصدارات شركة "تويوتا" العالمية
العرب اليوم - "لكزس LC 500" أحدث إصدارات شركة "تويوتا" العالمية

GMT 05:33 2018 الأحد ,12 آب / أغسطس

دعاء لاشين تؤكّد تصميمها لوردة تحمل بداخلها الكعبة
العرب اليوم - دعاء لاشين تؤكّد تصميمها لوردة تحمل بداخلها الكعبة

GMT 00:39 2017 الجمعة ,28 تموز / يوليو

أبطال "الشهد والدموع" بعد 30 عامًا من العرض ما بين الاعتزال والرحيل
العرب اليوم - أبطال "الشهد والدموع" بعد 30 عامًا من العرض ما بين الاعتزال والرحيل

GMT 18:29 2017 الأحد ,16 إبريل / نيسان

نسرين طافش تؤكّد أنّ ناصيف زيتون صديقٌ تعتز بصداقته
العرب اليوم - نسرين طافش تؤكّد أنّ ناصيف زيتون صديقٌ تعتز بصداقته

GMT 05:53 2014 الأربعاء ,10 كانون الأول / ديسمبر

الأخضر والرمادي صيحة مميزة في الصالونات لجلب الحظ الجيد
العرب اليوم - الأخضر والرمادي صيحة مميزة في الصالونات لجلب الحظ الجيد

GMT 08:24 2014 الجمعة ,23 أيار / مايو

"حول الإمارات" للمفروشات والديكور تقدم مجموعتها العصريَّة لفصل الصيف
العرب اليوم - "حول الإمارات" للمفروشات والديكور تقدم مجموعتها العصريَّة لفصل الصيف

GMT 06:28 2018 الثلاثاء ,21 آب / أغسطس

الجرادي يُؤكّد أنّ الوضع في اليمن بحاجة إلى الدعم
العرب اليوم - الجرادي يُؤكّد أنّ الوضع في اليمن بحاجة إلى الدعم

GMT 10:33 2018 الإثنين ,30 إبريل / نيسان

للمرة الأولى تعيين امرأة في مجلس إدارة "أرامكو"
العرب اليوم - للمرة الأولى تعيين امرأة في مجلس إدارة "أرامكو"

GMT 16:03 2017 الأحد ,03 كانون الأول / ديسمبر

عرض فيلم الرعب التركي سموم لأول مرة على الفضائيات
العرب اليوم - عرض فيلم الرعب التركي سموم لأول مرة على الفضائيات

GMT 16:16 2013 الأربعاء ,30 تشرين الأول / أكتوبر

العلاج بالتغذية صيدليَّة متكاملة لشفاء حقيقيٍّ
العرب اليوم - العلاج بالتغذية صيدليَّة متكاملة لشفاء حقيقيٍّ

GMT 11:17 2014 الأحد ,29 حزيران / يونيو

موضة السبعينات تحتل عرش عروض الأزياء العالميّة
العرب اليوم - موضة السبعينات تحتل عرش عروض الأزياء العالميّة

GMT 05:17 2013 الإثنين ,11 آذار/ مارس

أحياء الهند غرب مكان لقضاء شهر العسل
العرب اليوم - أحياء الهند غرب مكان لقضاء شهر العسل

GMT 06:11 2018 الثلاثاء ,07 آب / أغسطس

بلال يؤكّد أن "الإحاطة بإنتاج المعادن" تقنن التعدين
العرب اليوم - بلال يؤكّد أن "الإحاطة بإنتاج المعادن" تقنن التعدين

GMT 09:03 2016 الأحد ,31 تموز / يوليو

كيف تعامل عروسك ليلة الدخلة
العرب اليوم - كيف تعامل عروسك ليلة الدخلة

GMT 06:58 2017 الثلاثاء ,18 إبريل / نيسان

بخطوات بسيطة نظفي كنب غرفة المعيشة وحافظي عليه
العرب اليوم - بخطوات بسيطة نظفي كنب غرفة المعيشة وحافظي عليه
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab