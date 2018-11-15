مضيفة تُرضع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد بعد نفاذ الحليب الخاص بها

تدخلّت مضيفة طيران لإرضاع طفلة كانت تعاني من الجوع الشديد في موقف إنساني رائع خلال رحلة على متن طائرة فلبينية الأسبوع الماضي

و لفت منظر طفلة لا تكف عن البكاء, انتباه باتريشيا أورغانو، وهي مضيفة طيران شابة في بداية مشوارها في هذا المجال.

و قررت أورغانو اتّخاذ خطوة إنسانية، والقيام بإرضاع الطفلة التي يبلغ عمرها أقل من شهر واحد، بنفسها,وذلك بعد أن شكت أم الطفلة للمضيفة نفاد الحليب الخاص بالرضّع.

وقالت أورغانو إن الطفلة بدأت بالرضاعة بنهم فورًا، وقالت إنها "كانت جائعة جدًا"، الأمر الذي ساعد بتهدئتها ونومها خلال بقية الرحلة، حسبما نقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

مضيفة من أستراليا

ونشرت أورغانو القصة على حسابها بموقع "فيسبوك"، وكتبت " شعرت بغصة في قلبي, ليس هناك تركيبة حليب الأطفال على متن الطائرة. فكرّت في نفسي، لا يوجد سوى شيء واحد يمكنني تقديمه وهذا هو الحليب الخاص بي, وهذا ما عرضت تقديمه".

وأضافت "هذه الرحلة كانت خاصة جدًا، لأنني استطعت المساعدة, أنا أرضعت طفلة غريبة أثناء الرحلة".

ونال تصرف أورغانو الإعجاب على وسائل التواصل الاجتماعي، وأثنى كثيرون على تصرفها الذي وصفوه "بالإنساني" و"النبيل".