كاتي بيري تدين تصريحات ترامب عن حرائق كاليفورنيا

أدان مجموعة من المشاهير ومنظمات الإطفاء، الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بسبب تصريحاته الأخيرة التي وُصفت بـ "القاسية" والتي نشرها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، بشأن حرائق "كامب" و"ولسي" التي دمرت عددًا لا يُحصى من أراضي كاليفورنيا، حيث فر 250.000 شخص من أهالي الجنوب بحثًا عن الأمان بسبب الحرائق الهائلة التي تعرضت إليها الولاية، ودمّرت العديد من المنازل والمباني.

في تغريدة له في وقت مبكر من يوم السبت، ألقى ترامب اللوم على السلطات المحلية بشأن نشوب الحرائق في كاليفورنيا، وهّدد بحرمان الولاية من التمويل الفيدرالي إذا لم يتم حل مشكلة سوء استخدام الأموال المخصصة لمكافحة الكارثة الطبيعية.

وكتب ترامب على حسابه الرسمي على "تويتر" :السبب الوحيد لهذه الحرائق الضخمة والمميتة في الغابات في ولاية كاليفورنيا والتي تسببت في خسائر فادحة هو سوء إدارة من السلطات المحلية، والتي يتم تخصيص مليارات الدولارات كل عام لها ولا تزال تتسبب في موت الكثير من المواطنين" وأضاف "صححوا المشكلة وإلا لن يكون هناك المزيد من الأموال الفيدرالية".

وأثارت تصريحات الرئيس انتقادا سريعا من رواد مواقع التواصل الاجتماعي والمشاهير، وهاجمته المغنية الشهيرة كاتي بيري، ووصفته بأنه "بلا قلب"، وانه " لم يستطع إبداء بعض التعاطف مع سكان كاليفورنيا الذين يتعاملون مع الكارثة المرعبة".

وغرّد المغني جون ليغند "أشكر رجال الإطفاء الشجعان الذين يقومون بعمل خطير"، فيما قالت مخرجة الأفلام آفا دوفيرناي "هذا الرجل مصاب بالجنون. لن اتوقف عن قول ذلك أبدًا"، وأكد الممثل زاك براف، تعاطفه مع العائلات في كاليفورنيا بعد الخسائر المأساوية التي لحقت بع والتي لم يتم التنبؤ بها في منطقة وولزي، عبر وادي سيمي وتوساند أوكس وكالاباساس وتلال أغورا هيلز وهيدن هيلز إلى ساحل ماليبو.

وحتى وقت متأخر من ليلة الجمعة، دمّر الحريق عشرات المنازل وشرّد مئات الآلاف من السكان، وصباح السبت، أكد قسم شرطة مقاطعة لوس انجلوس مقتل ما لا يقل عن اثنين بينما واصل رجال الإطفاء أثناء إخماد الحرائق.