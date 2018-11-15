انتهت الزيارة التي قام بها مسن أميركي من ولاية "كونيتيكت"، إلى زوجته في دار العجزة بسرعة خاطفة بعد أن اعتقلته الشرطة.

وحصلت الواقعة، 13 من نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري، بعد أن وصل الزوج المسن، هاينز فونكوزي، إلى دار المسنين "ريغال كير"، في مدينة فيرفيلد، لعيادة زوجته.

وهرعت الشرطة بطلب من موظف في دار المسنين مبررا استدعاءه لها، بأن فونكوزي حاول تقبيل زوجته، وهو ممنوع من تقبيلها، لأنه قد ينقل لها شيئا عبر الفم.

وأكد عناصر شرطة المدينة، أنهم غير متفاجئين لهذا النداء العاجل باعتقال فونكوزي، فقد تم اعتقاله لهذا السبب للمرة السادسة والعشرين.

واقتيد المسن إلى مركز الشرطة، ورفعت بحقة قضية جنائية، سمح له بعدها بالعودة إلى البيت، على أن يلتزم بالمثول أمام المحكمة لاحقا.