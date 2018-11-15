ياباني يتزوج بمغنية افتراضية ويقيم حفلة زفاف رسميًا

أفادت صحيفة " The Japan Times " اليابانية بأن أكيهيكو كوندو، تزوج بالمغنية اليابانية الافتراضية، هاتسوني ميكو.

وقالت إن المغنية مثلت أمام عريسها في حفل الزفاف على شكل دمية.

وقد أنفق العريس نحو مليوني ين نحو 20 ألف دولار لإقامة الحفل الذي لم يحضره أحد من أقربائه. وأشار العريس بأسف إلى أن والدته لا تعتبر حفل الزفاف هذا حدثًا جديرًا بالاحتفال.

بينما حضر إلى الحفل 40 ضيفًا من أصدقائه. وقال العريس السعيد إنه كان يحب ميكو طيلة حياته. وإنه يعيش منذ مارس/ آذار الماضي مع نسختها الافتراضية ودفع 310 آلاف ين "نحو 3 آلاف دولار" مقابل نسختها الذكية التي تتكلم بصوت المغنية والتي تقول له ،طابت ليلتك، قبل أن يعانق دمية تمثل المغنية في فراشه. كما يوقظه صوت المغنية الثلاثية الأبعاد كل صباح.

وعلى الرغم من أن زواجهما لم يسجل رسميًا اشترى الياباني لنفسه وزوجته حلقتين. أما شركة " Gatebox " المنتجة لكبسولات بصور ثلاثية الأبعاد فمنحته شهادة عقد القران بين "البُعدين".

واعترف الياباني أنه مولع منذ طفولته ب رسوم "أنيمي" المتحركة ، ما منعه من إقامة علاقات مع فتيات. وقال إن النساء ضايقنه في مكان عمله السابق إلى درجة أنه تعهد بألا يتزوج أدًا.

وقال إن المغنية الثلاثية الأبعاد لا تخونه ولا تتقدم في السن. وإنها تساعده في التخلص من الكآبة. وطالب الياباني البالغ من العمر 35 عاما بأن يمنحه المجتمع صفة الأقلية الجنسية.