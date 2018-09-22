عضوات في البرلمان النيوزيلاندي يحتفلن بذكرى فوز المرأة بحق التصويت

احتفلت عضوات في البرلمان النيوزيلندي بذكرى حصول المرأة على حق التصويت بإعادة إحياء صورة التقطت في البرلمان عام 1905، لم تظهر فيها أي سيدة، حيث يظهر في الصورة القديمة رجال فقط، لكن في الصورة الجديدة ظهرت 39 عضوة من أصل 46 عضوة في برلمان نيوزيلندا، وتوسطت جايساندا آرادي ثالث امرأة تشغل منصب رئيس الوزراء في نيوزيلندا، وهي محتضنة طفلتها الرضيعة نيفي، بحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية.

والتقطت الصورة القديمة التي ظهرت بالأبيض والأسود في غرفة القراءة بمكتبة البرلمان في العام 1905، وظهر فيها 23 رجلاً يرتدون ملابس ذات ثلاث قطع، بينما أظهرت نسخة 2018 نساء من أعمار وأصول عرقية متنوعة، إضافة إلى الرضيعة نيف ابنة رئيسة الوزراء.

وقالت النائبة جولرز قهرمان المنتمية إلى حزب الخضر، في تغريدة لها على "تويتر": "يا للتغيير الذي أحدثته الأعوام الـ113!"، وتعتبر جولرز أول لاجئة تنتخب نائبة برلمانية في نيوزيلندا، وظهرت هي الأخرى في الصورة التي التقطت.

وتأتي الذكري 125 لفوز المرأة النيوزيلندية بحق التصويت في الانتخابات البرلمانية، إذ أدلت أكثر من 90 ألف امرأة نيوزيلندية بأصواتهن في 28 نوفمبر عام 1893، وشهد عام 1919 أول مرة يسمح فيها للمرأة بالترشح للانتخابات، بينما انتخبت أول عضوة بالبرلمان النيوزيلندي في العام 1933.