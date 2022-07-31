وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود
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وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

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العرب اليوم - وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود

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الرياض ـ العرب اليوم

أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الأحد، وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وأصدر الديوان الملكي بيانا نشرته وكالة الأنباء السعودية جاء فيه، "انتقلت إلى رحمة الله تعالى صاحبة السمو الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود" وأضاف أنه سيصلى عليها يوم الأحد بعد صلاة المغرب في المسجد الحرام بمكة المكرمة.

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وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود وفاة الأميرة مي بنت بندر بن محمد بن عبد الرحمن آل سعود



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