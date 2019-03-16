إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة
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إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة

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العرب اليوم - إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة

إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً
القاهرة -العرب اليوم

أصدر المستشار حسام فاروق، رئيس نيابة الغردقة، قرارًا بإخلاء سبيل المتهمة بدهس طفل أسفل عجلات سيارتها الملاكي خلال خروجه من حضانته، بكفالة 5 آلاف جنيه على ذمة التحقيقات.

كان اللواء أشرف حشيش مدير أمن البحر الأحمر، تلقى إخطارًا من العقيد عادل حفني مأمور قسم ثان الغردقة يفيد بأن الطفل محمد حمدي أحمد عصر لقي مصرعه عقب خروجه من الحضانة بمنطقة حفر الباطن بالغردقة بعد أن دهسته سيارة ملاكي تقودها سيدة وفرت هاربة.

ألقت مباحث قسم شرطة ثان الغردقة برئاسة الرائد إسلام مقبل القبض على السيدة المتهمة "قائدة السيارة الملاكي" عقب هروبها من موقع الحادث حيث تمكن الأهالي من تحديد أرقام السيارة وإبلاغ النجدة بها وضبطها وتبين أنها تعمل بأحد الفنادق بالغردقة.

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إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة



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إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة إخلاء سبيل مصرية دهست طفلاً بسيارتها أثناء خروجه من الحضانة



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