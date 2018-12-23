سيدة تُحاول إحراق نفسها في ساحة التل بطرابلس

حاولت سيدة مُعتصمة في ساحة التل في طرابلس إحراق نفسها خلال الوقفة الاحتجاجية التي ينفذها العشرات من المُواطنين الليبيين اعتراضًا على الوضع العام في البلاد، وعملت القوى الامنية على منعها واسعافها وابعادها عن المتظاهرين.