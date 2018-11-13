بعدما اكتشف عدم عُذريتها مواطن يُعذّب عروسته ليلة زفافهما

اعتدى مواطن على عروسته ليلة زفافهما عليها بالضرب و تفنن في تعذيبها حتي مطلع الفجر وذلك في مدينة سوسة التونسية ،بعدما اكتشف أنها ليست عذراء حيث اعترفت له أن أحد زملائها في الدراسة غرر بها وفض بكارتها ، وهو ما أثار جنونه ودفعه إلى ضربها بوحشية .

و استغاثت الفتاة بوالدها وحضر لإنقاذها حاول الزوج قتله لولا تدخل بعض الجيران الذين تمكنّوا من إبعاد الرجل ، وقاموا باستدعاء الشرطة التونسية التي حضرت علي الفور ، وتمكنت من إنقاذ العروس ووالدها من قبضة الزوج ،وفقًا لنا نشرته صحيفة الصريح التونسية .

وأكّدت الصحيفة أن الحادثة وقعت في مدينة سوسة ، حيث فوجئ الجيران باستغاثات صادره من منزل العريس الجديد ، وتبيّن أنه يقوم بضرب زوجته وتعذيبها بعدما اكتشف أنها ليست عذراء حيث أجبرها علي الاعتراف باسم الشخص المتسبب في ذلك ، وعندما اعترفت له بدأ في تعذيبها بوسائل مختلفة ، وهو ما دفعها إلي الصراخ في محاولة للاستنجاد بالجيران .

وأشارت الصحيفة إلي أن العروس اعترفت لعريسها ، بأنها فقدت عذريتها،بعد ارتباطها بعلاقة عاطفية بزميل لها أثناء دراستها ، ووعدها بالزواج لكنه خدعها وغدر بها وطالبت زوجها بالتستر عليها وعدم فضحها ، وهو ما أثار غضبه ودفعه إلى الانتقام منها .