فتاة تستخدم المواد الغذائية فى الرسم بمحافظة الإسكندرية فى القاهرة

أبدعت شيماء عبد العزيز، 18 سنة، فى الرسم بالمواد الغذائية بمحافظة الإسكندرية، مشيرة إلى أنها بدأت الرسم وعمرها 4 سنوات، على يد والدها المهندس المعمارى، وحاولت تقليده بطريقة مختلفة.
وأشارت، خلال تقرير أذاعه برنامج "مساء دريم" على فضائية "دريم"، مع الإعلامية منه فاروق، إلى أنها بدأت برسومات عادية من شخصيات كرتونية، وبدأت الرسم بـ"القهوة والصلصة والكركم والعسل والملوخية"، لافتة إلى أن أول رسمة لها كانت للرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما.
وذكرت "شيماء"، أنها رسمت اللاعب محمد صلاح فى وقت كأس العالم، وكذلك رسمت شارلى شابلن بالنسكافيه والقهوة، مضيفة أنها حصلت على درع تميز، وميداليات فى معارض، وأن أخوتها يحبون الرسم، وتقوم بتدريبهم على ذلك.
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