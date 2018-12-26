اعترافات فتاة ألقت رضيعها من عقار في المرج بعد حملها سفاحًا

أدلت فتاة متهمة بقتل رضيعها طفل السفاح بإلقائه من منور العقار خوفا من الفضيحة.

وقالت المتهمة إنها حملت سفاحا من خطيبها السابق، الذى ارتبطت به منذ عام، وحدث بينهما علاقة غير شرعية طوال فترة الخطوبة، وبعد اكتشاف حملها أخبرت خطيبها بضرورة إتمام الزواج إلا أنه رفض وتهرب منها بحجة ظروفه المادية .

وأضافت فى اعترافاتها : "جاء موعد ولادة الطفل، وخوفا من افتضاح أمر الرضيع أمام عائلتى قمت بوضعه أسفل العقار بالمنور، ولكنى قررت الاعتراف لعائلتي بالواقعه خوفا من رجال المباحث بعد إجرائهم الكشف الطبى على جميع الفتيات للتعرف على المتهمة.



وكانت مباحث قسم شرطة المرج تلقت بلاغا من سيدة تفيد بعثورها على طفل صغير لم يتجاوز عمره الساعات، ملفوفا بقطعة من القماش، وغارق في دمه بمنور العقار، فتم ضبط الفتاة، وأمرت النيابة بحبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

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