زوج يرفع دعوى للطلاق من زوجته بعد نشرها فيديوهات ترقص فيها

تسبّبت زوجة مصرية، في إصابة زوجها بالصدمة، بعد نشرها مجموعة فيديوهات من داخل غرفة نومها، حيث ظهرت وهي ترقص وتغني.

وتقدم الزوج برفع دعوى طلاق ضد زوجته في محكمة الأسرة في القاهرة الجديدة، وأكّد الزوج في دعواه التي حملت رقم 7389 لسنة 2018 أحوال شخصية، إنه أُصيب بالصدمة بعد مرور عام ونصف العام على زواجه , وقال الزوج “إبراهيم.م”، في دعواه "لم أصدق عيني عندما فاجأني زوج شقيقتي بوجود فيديوهات على موقع "يوتيوب"، لزوجتي داخل غرفة نومنا وهي ترقص وتغني، وعندما واجهتها قالت بأنها تريد أن تنشر موهبتها الفنية ".

وأضاف " لجأت إلي أهل زوجتي وأخبرتهم بما رأيته وعاتبتها أمامهم عما فعلته، فاتهموني بالجهل ولم يتخذ أحد أي موقف ضدها" , واختتم " تركتها في بيت أهلها ورفضت كل المحاولات لاسترجاعها وعزمت على الانفصال، و لجأت لمحكمة الأسرة لطلاقها".

يذكر أنه علي مدار الـ 20 عامًا الماضية، وحالات الطلاق في تزايد مستمر داخل الوطن العربي، وتعددت الأسباب بين قلة الوعي بأهمية الزواج والأسرة وطرق الحفاظ عليها، أو قلة التوافق الفكري، أو للتقصير بين الطرفين، كذلك تدخل الأهل بينهما، أوالخيانة التي بسببها ترفع عشرات القضايا في محاكم الأسرة.

وتصنف مصر ضمن أكثر 5 دول ارتفاعًا في معدلات حالات الطلاق بها، وتحتل المركز الثالث بعد الأردن والكويت وفقًا لإحصاءات عالمية، وبلغ معدل الطلاق بها 2 حالة طلاق لكل ألف شخص، بينما بلغت النسبة في المملكة الأردنية، والتي احتلت المركز الأول 2.6 في الألف، وفي الكويت بلغ المعدل 2.2 لكل ألف شخص.

ويؤكّد مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري الذي أصدر تقريرًا في نهاية 2016، أن نسبة الطلاق في مصر، هي الأعلى عالميًا، وأشار التقرير وفقًا للإحصاءات والبيانات الرسمية إلي وجود حالة طلاق واحدة، تحدث كل 4 دقائق.