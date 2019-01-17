ربة منزل تقتل إبنها وتؤكد أنها لم تكُن تقصد ذلك

قالت المتهمة بقتل إبنها البالغ من العمر 13 سنة بإمبابة عقب القبض عليها أنها لم تقصد قتله، حيث أصيبت بحالة من الهياج بعد اكتشافها عدم توجهه لأداء الامتحان واعتدت عليه بالضرب حيث وضعت يديها على رقبته وخنقته إلا أنها فوجئت بفقدانه الوعى.

وأضافت المتهمة "صالحة" أنها اعتقدت أن ابنها أصيب بفقدان الوعى فقط ولم يفارق الحياة، ونقلته إلى المستشفى، إلا أن الأطباء أخبروها بوفاته نتيجة تعرضه للخنق، بعدما اكتشفوا اثار احمرار حول رقبته.

وأكدت المتهمة خلال التحقيق معها أنها لم تقصد قتله قائلة: "هو فى حد يقتل ضناه، أنا كنت عايزاه يتعلم، لكن هو مش بيحب الدراسة" لتقرر النيابة حبسها 4 أيام على ذمة التحقيق.

تلقى قسم شرطة إمبابة بلاغا يفيد مقتل طالب يبلغ من العمر 13عاما نتيحة تعرضه للخنق.

وبإجراء التحريات تبين للمقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة أن والدة المجني عليه وراء قتله، وبضبطها اعترفت بارتكاب الواقعة، بسبب عجزه عن التفوق دراسيا، وحرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهمة إلى النيابة للتحقيق.