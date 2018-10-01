بعد تعرضها لعدد من المضايقات من الرجال في إجازة سابقة بها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، قررت سيدة أعمال تدعى كريستينا روث بيع شركتها للاستشارات، والتي تدر عليها الملايين، وتشتري منتجعاً قبالة ساحل بحر البلطيق في فنلندا.

وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن كريستينا روث اشترت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8.47 فدّان بالكامل في سبتمبر 2017، لتحقق حلمها بإقامة "جنة" للجنس اللطيف فقط!

وقالت روث إن نساء الجزيرة هن مستقلات ماديًا وعاطفيًا، ويسعين إلى إخراج أفضل ما لديهن من إمكانيات وطاقات إيجابية.

ويمتد موسم الترفيه لسيدات الجزيرة على مدى 12 أسبوعًا، بدءا من شهر يونيو، ومن الممكن أن تتسع الكبائن الأربع بالجزيرة لـ 10 نساء بحد أقصى في أي وقت.