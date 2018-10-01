بعد تعرضها لعدد من المضايقات من الرجال في إجازة سابقة بها في كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية، قررت سيدة أعمال تدعى كريستينا روث بيع شركتها للاستشارات، والتي تدر عليها الملايين، وتشتري منتجعاً قبالة ساحل بحر البلطيق في فنلندا.
وبحسب موقع "بيزنس إنسايدر"، فإن كريستينا روث اشترت الجزيرة التي تبلغ مساحتها 8.47 فدّان بالكامل في سبتمبر 2017، لتحقق حلمها بإقامة "جنة" للجنس اللطيف فقط!
وقالت روث إن نساء الجزيرة هن مستقلات ماديًا وعاطفيًا، ويسعين إلى إخراج أفضل ما لديهن من إمكانيات وطاقات إيجابية.
ويمتد موسم الترفيه لسيدات الجزيرة على مدى 12 أسبوعًا، بدءا من شهر يونيو، ومن الممكن أن تتسع الكبائن الأربع بالجزيرة لـ 10 نساء بحد أقصى في أي وقت.
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تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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