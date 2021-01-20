بايدن يوجه رسالة لزوجته قبيل تنصيبه

بعد لحظات من وصوله إلى مبنى الكابيتول لتنصيبه رئيسا للولايات المتحدة، نشر حساب جو بايدن عبر "تويتر" رسالة إلى زوجته السيدة الأولى الجديدة جيل بايدن.وكتب بايدن في التغريدة: "أحبك يا جيلي، ولا يمكنني أن أكون ممتنا أكثر لوجودك معي في الرحلة المقبلة".وقد تضمنت التغريدة مقطع فيديو قصير له ولزوجته يمسكان بأيدي بعضهما البعض.