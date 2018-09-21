فوجئت سيدة مصرية، أثناء تصفُّح بعض الفيديوهات المنشورة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" على سبيل التسلية، بصاعقة مدوية بواقعة غريبة من نوعها، وتكتشف ملابسات مقتل زوجها، بطريقة شنيعة في أحد الفيديوهات، على يد بلطجية بعد تعرّضه للتعذيب والتمثيل بجثته، في مدينة 6 أكتوبر في محافظة الجيزة جنوب القاهرة.

المفاجأة الصاعقة

وكان أثناء مشاهدة السيدة لأحد الفيديوهات عبر موقع "فيسبوك" والذي يظهر فيه شخص من الخلف في الوقت الذي يقوم مجموعة من الأشخاص بتعذيبه والاعتداء عليه بشتى الأدوات منها الشوم والأسلحة البيضاء وتم إجباره على الركوب بسيارة تخصُّهم، وتشككت الزوجة أن الرجل الذي يوثّق مشهد الفيديو لحظة اختطافه والاعتداء عليه، هو زوجها كما بدا لها من ظهره.

وبادرت الزوجة إلى تقدّيم بلاغ للجهات الأمنية وأخبرتهم بشكوكها في أحد مقاطع الفيديو، وباشرت الأجهزة الأمنية بالتحقيق في الواقعة لتكشف التحقيقات فيما بعد صحة ما ذهبت إليه السيدة، وأن زوجها تم اختطافه من قبل مجموعة من البلطجية، ثم اعتدوا عليه بطريقة بشعة، مما أدى إلى مفارقته الحياة، إضافة إلى التمثيل بجثته.

وكشفت التحقيقات الأمنية أن المجني عليه رجل أعمال وعلى خلاف مع رجل أعمال آخر، وهذا الأخير قرر التخلّص منه من خلال الاستعانة بمجموعة من البلطجية وكان عددهم خمسة و قاموا بخطفه من أحد مقاهي مدينة أكتوبر والاعتداء عليه على مرأى العديد من المواطنين واقتادوه إلى منطقة مجهولة لتنفيذ جريمتهم بقتله والتمثيل بجثته، وما زالت الجهة الأمنية مستمرة في البحث عن الجناة لتوقيفهم واتخّاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.