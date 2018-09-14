أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية ومقرها الرياض اعتزامها توظيف نساء سعوديات للعمل كمساعدات طيار ومضيفات للطيران للمرة الأولى، بعد أشهر من رفع المملكة حظرا تاريخيا على قيادة المرأة السيارة.

وأعلنت شركة "طيران ناس" ذات التكلفة المنخفضة الخميس أنها تلقت طلبات كثيرة من سعوديات لشغر الوظائف.

وقال المتحدث الرسمي باسم طيران ناس أحمد المسيند لوكالة فرانس برس ، إن "عدد المتقدمات في أقل من 24 ساعة لبرنامج طياري المستقبل للسعوديات 1000 طلب تقديم".

وأضاف: "أما بالنسبة لبرنامج المضيفين الجويين للسعوديين والسعوديات بلغ عدد الطلبات التي استلمناها 3000 طلب".

وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان شركة طيران اخرى تدعى "فلاي ديل" الأسبوع الماضي أنها تستقبل طلبات من سعوديات للعمل كمضيفات طيران.