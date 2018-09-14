أعلنت شركة "طيران ناس" السعودية ومقرها الرياض اعتزامها توظيف نساء سعوديات للعمل كمساعدات طيار ومضيفات للطيران للمرة الأولى، بعد أشهر من رفع المملكة حظرا تاريخيا على قيادة المرأة السيارة.
وأعلنت شركة "طيران ناس" ذات التكلفة المنخفضة الخميس أنها تلقت طلبات كثيرة من سعوديات لشغر الوظائف.
وقال المتحدث الرسمي باسم طيران ناس أحمد المسيند لوكالة فرانس برس ، إن "عدد المتقدمات في أقل من 24 ساعة لبرنامج طياري المستقبل للسعوديات 1000 طلب تقديم".
وأضاف: "أما بالنسبة لبرنامج المضيفين الجويين للسعوديين والسعوديات بلغ عدد الطلبات التي استلمناها 3000 طلب".
وتأتي هذه الخطوة بعد اعلان شركة طيران اخرى تدعى "فلاي ديل" الأسبوع الماضي أنها تستقبل طلبات من سعوديات للعمل كمضيفات طيران.
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خطفت النجمة بيلا ثورن، واحدة من مجموعة متنوعة من النجوم الشباب الذين يظهرون في فيلم "اغتيال الأمة"، الأنظار وهي تمشي على السجادة الحمراء بثوب أسود متدلي. وأبرزت الممثلة البالغة من العمر 20 عامًا سيقانها من خلال فستانها ذو الفاتحة الطويلة أثناء انضمامها إلى النجوم الآخرين في العرض الأول للفيلم في لوس أنجلوس. وكان الفستان بطول الأرضية ذو فتحة فوق ساقها اليسرى مع حزام بنفس لون الفستان حول خصرها الرفيع، وأضافت بضع بوصات لطولها بحذاء لامع ذو كعب عالي. وضمت خصلات شعرها الداكنة إلى كعكة مشدودة، وشوائب من الريش الأصفر شوهدت من الخلف. وتميزت نجمة Midnight Sun بمجموعة متنوعة من القلادات، وظلال عيون حمراء ثقيلة لامعة، مما يضفي مزيدًا من الذوق والإثارة على المظهر المثير بالفعل. وانضم لها على السجادة الحمراء صديقها مود صن 31 عامًا، وارتدى ملابس رياضية حمراء. وظهرت سوكي
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