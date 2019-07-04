حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة
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حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة

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العرب اليوم - حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة

علا القرضاوي وزوجها
القاهرة - العرب اليوم

قررت نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، حبس علا القرضاوي 15 يوما على ذمة التحقيقات التي تجريها، حيث تواجه اتهامات بالانضمام والمشاركة في تمويل جماعة إرهابية أُسست على خلاف أحكام القانون وذلك من داخل محبسها.

وكشفت التحقيقات التي تجريها النيابة بناء على محضر تحريات الأمن الوطني بقيام المتهمة بتنفيذ مخطط عدائي أعدته قيادات جماعة الإخوان الإرهابية الهاربة من الخارج والذي يرتكز على إنشاء مسارات للتدفقات المالية الواردة من الخارج بطرق غير شرعية بالتعاون مع الجماعة الإرهابية للعمل على تمويل التحركات المناهضة بالبلاد للقيام بأعمال عنف وشغب ضد مؤسسات الدولة في توقيتات متزامنة .

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حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة حبس علا القرضاوي 15 يوما في قضية جديدة



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