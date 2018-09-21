فتاة يصل وزنها إلى 17 كيلو غرامًا بعد 10 سنوات من فقدان الشهية

تعاني فتاة روسية من مرض فقدان الشهية الذي جعلها ترفض الطعام منذ 10 سنوات فأصبح وزنها ما يقرب 17 كيلوغرامًا فقط، وقد حذّر الطبيب المعالج لكريستينا كاريناينا، والبالغة من العمر26 عامًا، من أنها ربما تفقد حياتها في غضون عام إذا لم تُعالج .
ونشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أن كاريناينا توقفت عن تناول الطعام عندما كانت في المدرسة الثانوية، وأصبحت منذ ذلك الحين نحيفة لدرجة أنها تزن الآن نفس متوسط وزن طفل عمره 4 سنوات. وأطلقت نجمة تلفزيون الواقع الروسية ماريا كوكنو، حملة على “إنستغرام” للحصول على علاج لكاريناينا قبل فوات الأوان
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تعتبر جيجي حديد وكايا جربر العارضتان الأكثر طلبًا في العالم، بعد أن هيمنتا على مدرجات العالم التى لا تعد ولا تحصى خلال شهر الموضة هذا العام. وحصلت كل منهما على عروض الأزياء على مدرج ماكس مارا لعرض مجموعة الربيع / الصيف 2019 ، خلال أسبوع الموضة في ميلانو صباح الأربعاء، حيث تمت مشاركتهن بتصاميم تتمتع بأسلوب جريء وجذاب. وكانت جيجي البالغة من العمر 23 عامًا ,تجذب الانتباه في معطف أسود تم تصميمه ليتناسب مع الشكل المميز الإمبراطوري الذي يهدف للكمال، بينما ارتدت كايا البالغة من العمر 17 عامًا، لونًا أصفر نابضًا بالحياة. وارتدت جيجي مجموعة من الموديلات المذهلة، من بينها تصاميم لإيرينا شايك وجوان سمولز، وبدأت باقتحام المدرج في ملابس خارجية أنيقة، مصحوبة بحزام سميك لفت الانتباه إلى خصرها الصغير. وامتلأت السترة بالتفاصيل المزيّنة في نهايتها. وكانت جيجي تتألق بقطعة منمقة
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