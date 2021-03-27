وفاة امرأة في الحجر الصحي بمطار طوكيو بعد وصولها من مصر

قالت وكالة "كيودو"، نقلا عن وزارة الصحة اليابانية، إن امرأة توفيت في الحجر الصحي في مطار ناريتا بالقرب من طوكيو.وذكرت أنه تم حجر السيدة بعد ثبوت إصابتها بفيروس كورونا المستجد. ونوهت الوكالة، بأن هذه هي أول حالة وفاة في مستشفى الحجر الصحي بالمطار.وأشارت الوكالة، إلى أن المرأة، وهي من سكان محافظة هيروشيما، كانت قادمة من مصر، عند وصولها إلى الوطن، وثبتت إصابتها بفيروس كورونا ، ولهذا تم عزلها في المطار.

وأضافت الوكالة، أن المرض يسري لدى المرأة بدون أعراض. وفي صباح السبت، لم ترد المذكورة على الهاتف خلال المسح الصحي اليومي، وعندما دخل الطاقم الطبي إلى غرفتها في وقت لاحق، تم العثور عليها ميتة في الفراش.وتؤكد الوكالة، أن هذه أول حالة من هذا النوع في اليابان.