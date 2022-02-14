إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بكورونا
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إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بكورونا

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العرب اليوم - إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بكورونا

الأمير تشارلز وزوجته كاميلا
لندن - العرب اليوم

أعلن مكتب كاميلا دوقة كورنوال اليوم الاثنين إصابتها الدوقة بكوفيد-19، بعد أربعة أيام من تأكيد إصابة زوجها الأمير تشارلز بالفيروس وأضاف المكتب أن كاميلا تخضع لعزل ذاتي، كما أن تشارلز يخضع بدوره للعزل منذ ظهور نتيجة اختباره الإيجابية يوم الخميس . وتلقى كل من تشارلز (73 عاما) وكاميلا (74 عاما) جرعات كاملة من اللقاح. وكان تشارلز وريث العرش البريطاني أصيب سابقا بكورونا في مارس 2020 خلال الموجة الأولى من الجائحة.

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إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بكورونا إصابة كاميلا زوجة الأمير تشارلز بكورونا



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