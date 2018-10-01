اختفاء عارضة أزياء عراقية شهيرة بشكل مفاجئ بعد مقتل تارة فارس

أعلنت عارضة الأزياء العراقية جيهان هاشم في إطار ردود الفعل على مقتل ملكة الجمال العراقية تارة فارس، قرارها الاختفاء المؤقت عن مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت في مقطع فيديو تناقله عدد كبير جدًا من المتابعين وهي تعلن حدادها على موت النساء العراقيات، وقالت "إنها لا تشعر بالخوف ولن تترك الشهرة وأن لا شيء سيبعدها عن التواصل مع أصدقائها ومتابعيها الذين تحبهم ويحبونها".

وتابعت أن توقفها عن النشر عبر تلك المواقع يأتي احتجاجاً على عدم مراعاة حقوق المرأة وحقوق الإنسان، مضيفة أن "الوضع متكهرب" وأنها تمتنع عن النشر حفاظاً على راحة أمها وأهلها، وقالت "ما أريدهم يشيلون هم ويخافون علي. اللي ينشر ويفرح وياكل ويشرب مو طبيعي".

ويُشار إلى أن اغتيال فارس أحدث ضجة كبيرة في العراق والعالم العربي. ويذكر أن الإعلامية الكويتية مي العيدان كشفت مؤخرًا تعرض نجمة "ذا فويس" دموع تحسين للتهديد أيضًا.

وأعادت نشر تعليق للأخيرة جاء فيه: "كلنا وصلتنا مسجات جايك الدور، مع الأسف نفسيات متخلفة مريضة غير واعية ما في ثقافة، وحشية مكبوتة بداخلهم. لكن إحنا ما نخاف من الموت ولا ممكن نتهرب من الموت، كل من بيومه، والله يحفظ الجميع".