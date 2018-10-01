شيخ عراقي يكشف حقيقة رفضه دفن ملكة الجمال تارة فارس

نفى المرجعية الإسلامي العراقي، الشيخ جلال الدين الصغير، أن يكون قد رفض السماح بدفن ملكة جمال العراق الراحلة تارة فارس في مقبرة جامع براثا ببغداد.

وقال الصغير في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الشائعة ما هي إلا محاولة لإسقاطه «من قبل أجهزة التهريج الإلكترونية»، ولا تعدو عن كونها «كذباً رخيصاً».

وهاجم عشرات العراقيون المرجعية الصغير، متهمين إياه برفض دفن الشابة تارة فارس في مقبرة جامع براثا التاريخي في بغداد القديمة، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى الطائفة الشيعية، نظراً لورود روايات شيعية بإقامة الإمام علي بن أبي طالب في تلك البقعة عند رجوعه من معركة النهروان وظهور بعض الكرامات منه.

وأرجع أصحاب الاتهامات سبب رفض الصغير دفن تارة بمقبرة المسجد لـ «عدم طهارتها»، وهو ما نفاه المرجعية الإسلامي جملةً وتفصيلاً.