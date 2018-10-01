شيخ عراقي يكشف حقيقة رفضه دفن ملكة الجمال تارة فارس

نفى المرجعية الإسلامي العراقي، الشيخ جلال الدين الصغير، أن يكون قد رفض السماح بدفن ملكة جمال العراق الراحلة تارة فارس في مقبرة جامع براثا ببغداد.
وقال الصغير في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على تويتر، إن الشائعة ما هي إلا محاولة لإسقاطه «من قبل أجهزة التهريج الإلكترونية»، ولا تعدو عن كونها «كذباً رخيصاً».
وهاجم عشرات العراقيون المرجعية الصغير، متهمين إياه برفض دفن الشابة تارة فارس في مقبرة جامع براثا التاريخي في بغداد القديمة، الذي يحظى بمكانة كبيرة لدى الطائفة الشيعية، نظراً لورود روايات شيعية بإقامة الإمام علي بن أبي طالب في تلك البقعة عند رجوعه من معركة النهروان وظهور بعض الكرامات منه.
وأرجع أصحاب الاتهامات سبب رفض الصغير دفن تارة بمقبرة المسجد لـ «عدم طهارتها»، وهو ما نفاه المرجعية الإسلامي جملةً وتفصيلاً.
GMT 15:08 2018 الإثنين ,01 تشرين الأول / أكتوبراختفاء عارضة أزياء عراقية شهيرة بشكل مفاجئ بعد مقتل تارة فارس
تألقت المغنية البريطانية شيريل بفستانها الفضي على السجادة الحمراء في عرض أزياء لوريال باريس. وشاركت النجمة البالغة من العمر 35 عامًا، التي تعمل سفيرة لعلامة مستحضرات التجميل الفرنسية، مع نجمات أخريات أمثال إيفا لونجوريا وإيلي فانينغ وويني هارلو، على المدرج المرصع بالنجوم على نهر السين. وبدت شيريل مثيرة حيث ظهرت بكامل أناقتها في فستان فضي مزين بالخرز مع فتحة من الأمام وانتعلت زوجًا من الأحذية السوداء الفخذية ذات الكعب العالي. وصففت شيريل شعرها الكستنائي ليتحول إلى تسريحة شعر لامعة وجافة مجعدة، تجذب الانتباه عندما ظهرت على المنصة. وكان وجه شيريل مفعم بالحيوية واعتمدت المكياج الناعم الذي يتضمن ظلال عيون دخانية، ولون برونزي، وأحمر شفاه وردي وخط أبيض مرسوم على الجانب الأيمن من وجهها. وظهرت عارضة الأزياء الشهيرة ويني هارلو التي بدت بإطلالة مدهشة في ثوب أحمر طويل مع شق أعلى الفخذ
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