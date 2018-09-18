شابة بساق واحدة تشارك في مسابقة ملكات جمال إيطاليا

وصلت فتاة إيطالية تدعى كيارا بوردي إلى المرحلة النهائية بمسابقة ملكة جمال إيطاليا، رغم وضعها طرف اصطناعي مكان ساقها، الذي فقدته في حادث سير.
وتضع الشابة، البالغة من العمر 18 عامًا، طرفًا اصطناعيًا بعد أن فقدت ساقها في حادث سير عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر، وفقًا لموقع "Rain News".
وتعرضت "بوردي" لانتقادات حادة من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت في أحد العروض بلباس البحر مثل بقية المشاركات، ولم تفزّ بالمسابقة، إذ قال أحدهم أنها شاركت في المسابقة "لأنها معاقة لا غير"، وهو ما ردّت عليه عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تنقصني ساق، لكن أنتم ينقصكم قلب وعقل".
وكتبت عبر حسابها: "وراء كل هذه القساوة ضيق وامتعاض، لا أصبو للفوز بل أريد أن أظهر للعالم أن الحياة ما زالت جميلة، حتى عندما تكتب لنا حياة جديدة بعد حادث".
وحلّت الشابة السمراء بالمرتبة الثالثة في هذه المسابقة، التي شاركت فيها 32 ملكة جمال من مناطق مختلفة في إيطاليا.
GMT 15:42 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبراعتقال صاحبة "حضانة" فى تكساس خدرت الأطفال وقيدتهم بأربطة الأحذية
GMT 08:58 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرامرأة تتهم مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسى
GMT 16:19 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالسجن 13 سنة لشاب اغتصب مسنة 84 عامًا ونشر صورها على "السوشيال ميديا"
GMT 16:18 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرشركة طيران سعودية تعتزم توظيف "سعوديات" للعمل "مساعدات طيار"
GMT 09:47 2018 الأربعاء ,12 أيلول / سبتمبر"القومي للمرأة" يعقد ورشة عمل بعنوان "حماية وتعزيز حقوق المرأة المصرية"
ظهرت عارضة الأزياء الأميركية هيلي بالدوين، في عرض أزياء أديداس "Originals Falcon and JD" خلال أسبوع الموضة في لندن، والذي قدمت فيه عرضا رائعا من الأزياء الرياضية في التسعينات، الإثنين، إذ انضمت إلى العارضة الشهيرة ويني هارلو. وتفوقت العارضة التي تبلغ من العمر 21 عامًا، على الموضة الرياضية عندما كانت ترتدي مجموعة أنيقة من الملابس الرياضية في العاصمة، مع انتشار الإشاعات بأنها ستتزوج جاستين بيبر في احتفال ضخم في كندا نهاية الأسبوع. لم تخفِ هيلي من مظهرها الأنيق في الشارع، إذ أظهرت بعضا من شخصيتها المذهلة في ترينج رياضي باللون الأزرق والأبيض مع خطوط حمراء، والمكون من سروال وسترة وكروب توبباللون الأبيض لإبراز خصرها المسطح، وأضافت هيلي لإطلالتها أقراطا ذهبية كبيرة وعقدا متطابقا، بينما كانت ترفع شعرها الأشقر للأعلى على شكل كعكة وأظهرت بشرة خالية من العيوب مع ظلال عيون دخانية
أرسل تعليقك