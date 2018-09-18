شابة بساق واحدة تشارك في مسابقة ملكات جمال إيطاليا

وصلت فتاة إيطالية تدعى كيارا بوردي إلى المرحلة النهائية بمسابقة ملكة جمال إيطاليا، رغم وضعها طرف اصطناعي مكان ساقها، الذي فقدته في حادث سير.

وتضع الشابة، البالغة من العمر 18 عامًا، طرفًا اصطناعيًا بعد أن فقدت ساقها في حادث سير عندما كانت في الثالثة عشرة من العمر، وفقًا لموقع "Rain News".

وتعرضت "بوردي" لانتقادات حادة من قبل بعض مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما شاركت في أحد العروض بلباس البحر مثل بقية المشاركات، ولم تفزّ بالمسابقة، إذ قال أحدهم أنها شاركت في المسابقة "لأنها معاقة لا غير"، وهو ما ردّت عليه عبر حسابها بموقع "فيسبوك": "تنقصني ساق، لكن أنتم ينقصكم قلب وعقل".

وكتبت عبر حسابها: "وراء كل هذه القساوة ضيق وامتعاض، لا أصبو للفوز بل أريد أن أظهر للعالم أن الحياة ما زالت جميلة، حتى عندما تكتب لنا حياة جديدة بعد حادث".

وحلّت الشابة السمراء بالمرتبة الثالثة في هذه المسابقة، التي شاركت فيها 32 ملكة جمال من مناطق مختلفة في إيطاليا.