تسطر المعاناة التي يتعرض لها الصم والبكم أولى خطوات المشروع الذي تنفذه، كما كانت نشأتها في بيت من أسرة لأبوين من ضعاف السمع وحبها للطبخ منذ الصغر دافعًا لتتعلم لغتهم وتشاركهم معاناتهم، وتعبر عن أحلامهم في إيجاد طريقة تساعدهم على المعيشة بسبب عدم قدرتهم على التعامل مع الآخرين بسهولة وفهم لغتهم.
تخرجت آية أحمد السيد ذات السابعة والعشرين عامًا من كلية التجارة، وكان شغفها للمطبخ، الذي بدأ معها منذ الصغر في مطبخ جدتها؛ دافعًا لدراسة فنون الطهي في أكاديمية خاصة بالطبخ بمدينة 6 أكتوبر منذ عامين، وتلقيها عدة تدريبات في بعض المطاعم والفنادق.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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