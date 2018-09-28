الوفيات الغامضة تلاحق أشهر سيدات العراق

في مشهد هجومي شهدت العراق اغتيال عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق سابقا تارة فارس، على يد مسلحين مجهولين، حيث أطلقوا عليها الرصاص بطريقة عشوائية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.
فالعارضة العشرينية، التي تميزت بجمالها وظهورها كوجه دعائي لبعض الأعمال التجارية، حتى اخترقت مسابقات ملكة الجمال، وحصدت لقب وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2014، بينما نالت اللقب ذاته في العام 2015 وأصبحت ملكة جمال بغداد، تعرضت لحادث لم يكن جديدًا على الشارع العراقي، بعد الناشطة الحقوقية سعاد العلي، التي اغتيلت بنفس الطريقة منذ أيام قليلة.
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أصبحت عارضة الأزياء كايا جربر واحدة من أكثر العارضات طلبًا خلال أسبوع الموضة في باريس ، بعد أن اقتحمت المدرج في سلسلة من عروض أزياء كبار المصممين. ولم تظهر كايا جربر أي علامات على التباطؤ عندما صعدت إلى منصة عرض كلوي لجموعته ربيع / الصيفي المقبل, يوم الخميس. أظهرت ابنة عارضة الأزياء الشهيرة سيندي كروفورد ، البالغة من العمر 17 عامًا ، سحرها على المدرج ، عندما ارتدت بذلة برتقالية محروقة ومعطفًا مطرزًا من دون أكمام. ووصلت كايا إلى باريس مع والدتها سيندي ذات ، 52 عامًا ، قبل أسبوع الموضة ، والتي مشت بثقة على المدرح في بذلة مجعّدة مدهشة مع حزام متدلي على الخصر. وكان تماشيًا مع أسلوب كلوي المميز ، عرضت كايا سترة ذات اللون الوردي الباهت التي تم تزيينها بتصميم زهري معقد. وأظهرت المراهقة أيضًا حقيبة جلدية
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