الوفيات الغامضة تلاحق أشهر سيدات العراق

في مشهد هجومي شهدت العراق اغتيال عارضة الأزياء ووصيفة ملكة جمال العراق سابقا تارة فارس، على يد مسلحين مجهولين، حيث أطلقوا عليها الرصاص بطريقة عشوائية، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

فالعارضة العشرينية، التي تميزت بجمالها وظهورها كوجه دعائي لبعض الأعمال التجارية، حتى اخترقت مسابقات ملكة الجمال، وحصدت لقب وصيفة ملكة جمال العراق لعام 2014، بينما نالت اللقب ذاته في العام 2015 وأصبحت ملكة جمال بغداد، تعرضت لحادث لم يكن جديدًا على الشارع العراقي، بعد الناشطة الحقوقية سعاد العلي، التي اغتيلت بنفس الطريقة منذ أيام قليلة.