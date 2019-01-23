الزوج عمل سحر لابنته للتهرب من تحمل تكاليف زواجها

26 سنة قضتها الزوجة فى عذاب مع زوج قرر هجرها، والاستمتاع بحياته، دون أن يعبأ بمصير أبنائه، تنصل من المسئولية رفض الإنفاق عليهم، رغم أنه ميسور الحال ولديه القدرة على تلبية احتياجات الأسرة،ولكنه قرر بعد عودته من الخليج بعد سنوات حرم فيها من التواجد مع أسرته باستغلال مدخراته فى الحصول على المتع الحرام.

وتروى منال .ت.ف، مأساتها أمام محكمة الأسرة بأكتوبر ، فى دعوى قضائية لطلب الخلع:" راودته نفسه على ارتكاب المحرمات، وقبل أن يتركنا دون عائل بعد أن تحملنا غيابه سنوات طويلة، تحملت فيهم المسئولية كان يقضى معانا شهر واحد فى السنة، وذهب لينفق مدخراتنا فى المحرمات ومرافقة السيدات وارتكاب أفعال غير اخلاقية ".

وتتابع الزوجة :" تحملت أذى زوجى وأخلاقه السيئة وهجره لى طوال سنوات حتى أحمى أولادى من العيش بالشارع بسبب تهديد أهل زوجى بحرمانى من أولادى وطردى من منزلى إذا لجئت للمحكمة للحصول على الطلاق،حتى شقيقى الوحيد رفض أن يفتح منزله لنا وصرح بعدم مقدرته المادية على استقبالى وأولادى وطلب من الصبر على العنف الذى طالنى".

وتكمل : وصل الجنون بزوجى بأن منع ابنته من الزواج حتى يتجنب دفع أموال لتجهيزها، وقام بفسخ الخطبة، وعلمت من شقيقه أنه ذهب لأحد الدجالين، وقام بعمل سحر وأفعال شيطانية لها حتى يضمن عدم زواجها، وتسبب فى أزمة من نفسية لها حتى فقدت القدرة على الحركة والكلام وأصبحت لا أجد علاج لحالتها.

وتابعت الزوجة قائلة:" لم أجد ما أفعله لها خوفا من جبروت زوجى حتى أبنى سافر للخارج وهرب من بطش والده وعنفه وتركنى وشقيقته تحت رحمة والده وأصدقائه البلطجية والخارجين عن القانون".وأكدت الزوجة :طردنى زوجى برفقة ابنتى المريضة والصغرى للشارع وقام بالزواج فى منزلنا وأنا قليلة الحيلة لا أعرف كيف أتصرف وأخشى التعرض له بسبب تهديداته المستمرة بإيذائى وابنتيه".