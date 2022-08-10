رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق
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رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق

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العرب اليوم - رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق

رغد صدام حسين
بغداد - العرب اليوم

كشفت رغد صدام حسين، ابنة الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين، حقيقة التصريحات المتداولة حول موقفها من المظاهرات التي دعا لها زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر.وعلى حسابها في "تويتر"، نشرت رغد صدام حسين  صورة من تدوينة قيل فيها: " رغد صدام حسين تؤيد مظاهرات السيد مقتدى.."، وعلقت رغد بالقول: "خبر مزيف وغير صحيح".

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رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق رغد صدام حسين تكشف حقيقة تأييدها لمظاهرات مقتدى الصدر في العراق



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