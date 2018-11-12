سقطت سائحة ألمانية من قمة جبلية يبلغ ارتفاعها 1200 مترًا، أثناء محاولتها التقاط صورة ذاتية (سيلفي) في سيريلانكا،من أعلى قمة جرف متعرج في سريلانكا، يسمى بـ"نهاية العالم"K في آخر ضحايا (السيلفي) المميتة حول العالم، الأمر الذي أدى إلى مقتلها في الحال.

وتقع "نهاية العالم" في منتزه هورتون بلينز الوطني، ويعد من أكثر الأماكن جذبا للسياح في سريلانكا.

وعثر منقذون على جثة السائحة الألمانية، بعد 6 ساعات من البحث المتواصل، تضمنت تدخل مروحيات الإنقاذ.

وفي 2015، سقط رجل هولندي كان في "شهر العسل" مع زوجته، من حافة "نهاية العالم"، ولكن جذع شجرة أنقذه من الموت عندما خفف وطأة سقوطه.

وكشفت دراسة مؤخرًا أن 259 شخصا حول العالم لقوا حتفهم أثناء محاولة التقاط (السيلفي)، بين أعوام 2011 و2017.