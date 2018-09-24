المغنية ريانا سفيرة فوق العادة لدولة باربادوس

أعربت المغنية ريانا عن سعادتها بإسناد حكومة بلادها باربادوس لها دورا جديدا كسفيرة، وقالت إنها "لن تكون فخورة بشيء أكثر من ذلك".

وكانت المغنية، واسمها الكامل روبين ريانا فينتي، قد عينت "سفيرة فوق العادة ووزيرا مفوضا" لبلدها الخميس الماضي.

وتتضمن مهام وظيفتها الترويج للتعليم والسياحة والاستثمار في باربادوس، وهي إحدى جزر الكاريبي.

وقالت ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، إنها تتشرف بمنح ريهانا هذا اللقب.

وقالت موتلي في بيان: "ريهانا تحب وطنها بعمق، وانعكس ذلك على أعمالها الخيرية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم. كما أنها تظهر وطنيتها في الطريقة التي ترد بها الجميل إلى وطنها، ولا تزال مستمرة في تثمين الجزيرة باعتبارها بلدها".