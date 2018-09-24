المغنية ريانا سفيرة فوق العادة لدولة باربادوس

أعربت المغنية ريانا عن سعادتها بإسناد حكومة بلادها باربادوس لها دورا جديدا كسفيرة، وقالت إنها "لن تكون فخورة بشيء أكثر من ذلك".
وكانت المغنية، واسمها الكامل روبين ريانا فينتي، قد عينت "سفيرة فوق العادة ووزيرا مفوضا" لبلدها الخميس الماضي.
وتتضمن مهام وظيفتها الترويج للتعليم والسياحة والاستثمار في باربادوس، وهي إحدى جزر الكاريبي.
وقالت ميا أمور موتلي، رئيسة وزراء باربادوس، إنها تتشرف بمنح ريهانا هذا اللقب.
وقالت موتلي في بيان: "ريهانا تحب وطنها بعمق، وانعكس ذلك على أعمالها الخيرية، خصوصا في مجالي الصحة والتعليم. كما أنها تظهر وطنيتها في الطريقة التي ترد بها الجميل إلى وطنها، ولا تزال مستمرة في تثمين الجزيرة باعتبارها بلدها".
GMT 18:49 2018 السبت ,22 أيلول / سبتمبرعضوات في البرلمان النيوزيلاندي يحتفلن بذكرى فوز المرأة بحق التصويت
GMT 15:42 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبراعتقال صاحبة "حضانة" فى تكساس خدرت الأطفال وقيدتهم بأربطة الأحذية
GMT 15:02 2018 الثلاثاء ,18 أيلول / سبتمبرشابة بساق واحدة تشارك في مسابقة ملكات جمال إيطاليا
GMT 08:58 2018 الإثنين ,17 أيلول / سبتمبرامرأة تتهم مرشح ترامب لعضوية المحكمة العليا بسوء السلوك الجنسى
GMT 16:19 2018 الجمعة ,14 أيلول / سبتمبرالسجن 13 سنة لشاب اغتصب مسنة 84 عامًا ونشر صورها على "السوشيال ميديا"
عادت عارضة الأزياء الشهيرة كيندال جينر، إلى مدرج عروض الأزياء من جديد بعد تغيبها عن جميع العروض خلال أسبوع الموضة في نيويورك، وأثبتت جينر أنها لا تزال واحدة من أفضل عارضات الأزياء في عالم الموضة، عندما ظهرت في عرض أزياء "ميسوني" لمجموعة ربيع وصيف 2019 خلال أسبوع الموضة في ميلانو. وأبهرت عارضة الأزياء التي تعتبر ضمن الأسماء التي تحتل الـ 3 مراكز الأولى لدى ترشيحات أهم مصممين الأزياء في العالم، الحضور بارتدائها سترة متناسقة الجمال أثناء دخولها منصة "ميسونى" إلى جانب عارضتي الأزياء الأميركيتين من أصول فلسطينية جيجي وبيلا حديد. وعلى الرغم من تألق المنافستين الأميركيتين، تبدو عارضة الأزياء الجميلة جينر، واثقة من جذب عيون الجميع إليها، وهي تختال في زي هادئ الألوان. وأضافت جينر إلى رونقها بارتدائها صندل مزين بمساحات من الفراء الرمادية، كما زينت عنقها بمنديل جميل يحيط به. واكتمل
أرسل تعليقك