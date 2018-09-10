تخلت عارضة الأزياء الأمريكية "دينيس ريتشاردز"،عن حذائها العالي الذي يجمع بين اللونين الفضي والذهبي، أثناء حفل زفافها، لتظهر حافية القدمين، وفقا لما ذكرتة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأطلت "دينيس" بفستان زفاف مزركش بالأزهار البيضاء، مع سترة بيضاء حول منطقة الخصر، إلى جانب فتحة كبيرة في الجزء الأمامي، والفستان من تصميم مصمم الأزياء "مارك زونينو"، الذي أوضح قبل حفل الزفاف أنه استغرق 24 ساعة لتصميم الفستان، وارتدى زوجها "آرون فيبرز" بنطالا وقميصا أبيض شفاف.

وعقد حفل الزفاف في"ماليبو" إحدى مدن مقاطعة لوس أنجليس، بكاليفورنيا، واقتصر الحفل على العروسين، وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين للعروسين، إلى جانب بناتها الثلاثة (سام، ولولا، وإيلواز).