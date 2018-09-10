تخلت عارضة الأزياء الأمريكية "دينيس ريتشاردز"،عن حذائها العالي الذي يجمع بين اللونين الفضي والذهبي، أثناء حفل زفافها، لتظهر حافية القدمين، وفقا لما ذكرتة صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأطلت "دينيس" بفستان زفاف مزركش بالأزهار البيضاء، مع سترة بيضاء حول منطقة الخصر، إلى جانب فتحة كبيرة في الجزء الأمامي، والفستان من تصميم مصمم الأزياء "مارك زونينو"، الذي أوضح قبل حفل الزفاف أنه استغرق 24 ساعة لتصميم الفستان، وارتدى زوجها "آرون فيبرز" بنطالا وقميصا أبيض شفاف.
وعقد حفل الزفاف في"ماليبو" إحدى مدن مقاطعة لوس أنجليس، بكاليفورنيا، واقتصر الحفل على العروسين، وعدد من أفراد العائلة والأصدقاء المقربين للعروسين، إلى جانب بناتها الثلاثة (سام، ولولا، وإيلواز).
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أطلق على الممثلة العالمية جوليا روبرتس، لقب "محبوبة أميركا" في فترة الثمانينات والتسعينات، لِما قدَمته من أعمالٍ سينمائية ناجحة، في قاموس السينما العالمية، وزرعتها في قلوب النّاس، عاشت روبرتس في نِطاق هذا اللقب التسعيني، عندما وصلت مهرجان تورنتو السينمائي العالمي في كندا، وذلك من أجل إطلاق أجدد أفلامها Ben Is Back. ودمجت روبرتس البالغة من العمر 50 عامًا، أناقة هوليوود مع روحها المرحة والعفوية في إطلالتها المذهلة على السجادة الحمراء، حيث ارتدت فستانا أسود اللون، جاء بقصّة ضيقة، ليكشف عن رشاقتها الملفتة. وجذبت روبرتس التي صنفت واحدة من أجمل نساء العالم باطلالتها التي تحمل طابع البساطة والأناقة، أنظار الحضور، والتي اكملتها بشعرها المنسدل على كتفيها ولمسات مكياج بسيطة، كما أضافت روبرتس المزيد إلى طولها بانتعال صندل مكشوف بكعب بلاتفورم. وبالطبع ، لن تكتمل اطلالة النجمة الشهيرة بدون تلك الابتسامة العظيمة التي
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