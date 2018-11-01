طفلة تفقد بصرها بسبب العدسات اللاصقة

عانت طفلة من تمزّق في خلايا العين وتضرّر الجلد حول العين بعدما وضعت عدسات لاصقة في عينها وجاءت البداية عندما تنكّرت طفلة كنديّة تُدعى إميلي بلباسِ شيطان، كباقِي الأطفال لحضور حفلة مع أصدقائها بمناسبة "الهالووين". ووضعت عدسات لاصقة في عينيها منذ الصباح.

و عادت إميلي مساءً إلى البيت، وأزالت العدسات اللاصقة ونامت مباشرة من شدّة التعب, لكن في اليوم التّالي وقعت الكارثة، حيث استيقظَت إميلي وهي تصرخ من الألم وأخبرت والدتها بأنّها تشعرُ بحرقة قويّة في عينَيْها، ووصفت ذلك قائلة "أشعر بنار تشعل عينَيْ يا أمي".

وأكّد الأطباء أن سبب الحرقة الشديدة يعود للعدسات التي مزّقت الخلايا وأبعدتها عن قرنيّة عين إميلي، كما تسبّبت بتضرّر الجلد حول العين, وبسبب كل ذلك حُرِمت الطفلة من نعمة النّظر لمدة 4 أيام طويلة، قبل أن يعود نظرها تدريجيًا لكنها كانت مُجبَرة أن ترتدي نظارات شمسية لمدة شهر كامل.