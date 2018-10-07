سؤال أغضب زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب خلال وجودها في مصر

أثارت الانتقادات التي تعرَّضت لها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الخوذة التى ارتدتها خلال رحلة "سفاري" أثناء زيارتها إلى كينيا، غضبها عند سؤال أحد الصحافيين الأمريكيين عنها، حين كانت في مصر.

وأثارت خوذة ميلانيا التي ارتدتها جدلًا وانتقادات واسعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "WWD" الأميركية المتخصصة في الموضة، حيثُ شابهت في تصميمها خوذة ترمز إلى فترة الاحتلال البريطاني الوحشي إلى كينيا.

وردَّت ميلانيا على هذا الأمر خلال تواجدها في مصر، وقالت غاضبة "أتعلم؟ لقد انتهينا للتو من رحلة مذهلة، ذهبنا إلى غانا وملاوي وكينيا، الآن نحن في مصر، أريد أن أتحدث عن رحلتي وليس ما أرتديه وهذا مهم جدا، ما أفعله، ما نفعله مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومبادراتي، وأتمنى أن يركز الناس على ما أقوم به، وليس ما أرتديه".