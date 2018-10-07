سؤال أغضب زوجة الرئيس الأميركي ميلانيا ترامب خلال وجودها في مصر

أثارت الانتقادات التي تعرَّضت لها ميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب الخوذة التى ارتدتها خلال رحلة "سفاري" أثناء زيارتها إلى كينيا، غضبها عند سؤال أحد الصحافيين الأمريكيين عنها، حين كانت في مصر.
وأثارت خوذة ميلانيا التي ارتدتها جدلًا وانتقادات واسعة، وفقًا لما ذكرته صحيفة "WWD" الأميركية المتخصصة في الموضة، حيثُ شابهت في تصميمها خوذة ترمز إلى فترة الاحتلال البريطاني الوحشي إلى كينيا.
وردَّت ميلانيا على هذا الأمر خلال تواجدها في مصر، وقالت غاضبة "أتعلم؟ لقد انتهينا للتو من رحلة مذهلة، ذهبنا إلى غانا وملاوي وكينيا، الآن نحن في مصر، أريد أن أتحدث عن رحلتي وليس ما أرتديه وهذا مهم جدا، ما أفعله، ما نفعله مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ومبادراتي، وأتمنى أن يركز الناس على ما أقوم به، وليس ما أرتديه".
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تُعدّ ليلى غريس موس ابنة أحد أشهر عارضات الأزياء على هذا الكوكب، لكن تمكنت من البقاء بعيدا عن الأضواء حتى الآن، فبعد أعوام من تجنّب المُصوّرين واعتبارها خجولة نسبيا قدّمت ابنة كيت موس البالغة من العمر 16 عاما، أول عرض رسمي لها، وظهرت فى حملتها الرئيسية الأولى بعد أن وقعت مع واحدة من وكالات الموضة التي تحمل اسم والدتها. وتم اختيار ليلى بواسطة والدها جيفرسون هاك، الرئيس التنفيذي لشركة دازد ميديا، لتكون الوجه الجديد لمارك جاكوبس بيوتي في حملة في المملكة المتحدة بالتعاون مع هارفي نيكولز، وكان المصمم المقيم في نيويورك صديقا قريبا للعائلة لأعوام، والتقى ليلى لأول مرة في عام 2008، ويقول: "كنت في عطلة في إيبيزا وذهبت إلى فورمينتيرا لهذا اليوم لأقوم بزيارة مع والدتها، وكانت في عمر 6 أعوام فقط، وكانت شخصية ليلا القوية وسلوكها وجمالها الخلاب واضحة
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