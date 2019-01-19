الشرطة الأسترالية توجه لمعتقل تهمة اغتصاب وقتل آية

وجهت السلطات الأسترالية اليوم السبت، تهمة اغتصاب وقتل الطالبة الجامعية الفلسطينية آية مصاروة في ملبورن الأسترالية قبل ثلاثة أيام.

وعثر على جثة آية مصاروة، وهي من فلسطينيي عرب 48 قرب جامعة لاتروب في ملبورن، بعد أن كانت قد استقلت الترام عائدة إلى منزلها في وقت متأخر من يوم الأربعاء بعد مشاهدة عرض كوميدي.وتشير التقارير إلى أن شقيقة آية اتصلت بالشرطة في نفس الوقت الذي عثر فيه على الجثة تقريبا، وكان ذلك صباح يوم الخميس.

ولم تفصح الشرطة عن هوية الشاب المعتقل، لكنها ذكرت أنه شاب عشريني وتم اعتقاله في غرينسبورو إحدى ضواحي ملبورن قرب محطة القطار التي تعرضت فيها الفتاة آية للاعتداء.من جهتها قالت لجنة حقوق الإنسان الأسترالية إن البلاد تعاني من "نسبة عالية من العنف ضد المرأة".

ووفقا للأرقام الحكومية، فإن واحدة من بين كل خمس نساء وواحدا من بين كل 20 رجلا يتعرضون للعنف الجنسي في أستراليا مع بلوغهم سن الخامسة عشرة.