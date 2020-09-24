جيجي حديد تستقبل طفلتها من صديقها زين مالك

كشفت عارضة الأزياء جيجي حديد، عن قدوم طفلتها من صديقها زين مالك، وعبر حسابها على موقع الصور الشهير انستجرام، أعلنت جيجي حديد أنها وضعت مولودتها في نهاية الأسبوع الماضي.

من جانبه، أعرب صديقها زين مالك، عن سعادته بقدوم الصغيرة ونشر صورة له وهو يمسك بيد طفلته وعلق كاتباً: «طفلتنا الصغيرة أصبحت هنا، بصحة جيدة وجميلة جداً. لن أستطيع أن أقول ما الذي أشعر به حالياً. الحب الذي أشعر به لهذه الإنسانة الصغيرة يفوق الاستيعاب. أنا ممتن لمعرفتها وفخور أنها لي وشاكراً للحياة التي سنعيشها حالياً».جيجي حديد كانت قد أعلنت عن حملها في شهر أبريل أما الثنائي فقد بدأت قصة حبهما في عام 2015.