انتهت الانتخابات الرئاسية التونسية، أمس، بفوز قيس سعيد، الذى وصل لقصر قرطاج بعد أن رحل عنه الرئيس السابق باجى قايد السبسي، ويشهد الشارع التونسي الاحتفالات بالفوز منذ يوم أمس.

"وراء كل عظيم إمراة"، فما الحال إذا كانت قاضية؟!

إشراف شبيل، سيدة تونس الأولى، وزوجة الرئيس التونسي الجديد قيس سعيد، ظهرت لأوّل مرة مع زوجها وهي تدلي بصوتها في الدور الأول من الانتخابات الرئاسية، ثم عادت للظهور من جديد داخل مركز الاقتراع في الانتخابات البرلمانية التي جرت الأسبوع الماضي.

كما شوهدت أكثر من مرة داخل مقر حملته الانتخابية، بما يوحي بأن كان لها دور فاعل وخفيّ في مساعدته للوصول إلى قصر قرطاج، رغم أنّها لم ترافقه في أيّ اجتماعات أو تشاركه تنّقلاته خلال حملته الانتخابية.