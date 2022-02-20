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إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

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العرب اليوم - إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا

الملكة إليزابيث الثانية
لندن - العرب اليوم

أصيبت الملكة إليزابيث الثانية اليوم الأحد بفيروس كورونا، حسب ما أعلن قصر باكنغهام.

 

 

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إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا إصابة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية بفيروس كورونا



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