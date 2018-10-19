محكمة أوكسبريدج تقضي بإدانة امرأة أسكتلندية مارَست الجنس مع طفل

قضت محكمة أوكسبريدج بإدانة امرأة أسكتلندية بعد اتهامها بممارسة الجنس مع طفل في الرابعة عشرة من عمره، مقابل نحو 480 دولارا في أحد فنادق ولاية فلوريدا الأميركية.

وحسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، أُدينت سارة ماكغيل، البالغة من العمر 28 عاما، في يونيو/ حزيران بالقيام بنشاط جنسي مع طفل، بفندق كورتيارد ماريوت في مدينة أورلاندو، بعد أن دفع لها مبلغا من المال مقابل ممارسة علاقة حميمية.

وتسافر ماكغيل، وهي في الأصل من سيلكيركشاير، عبر البلاد، بينما وجد الصبي بياناتها عبر صفحة للعلاقات الجنسية على الإنترنت.

واعتقلت ماكغيل في 6 أبريل/ نيسان واتهمت بقضية ممارسة الجنس مع فتى تحت السن القانونية، وكانت أفلتت من السجن في الولايات المتحدة حيث كان الحكم مع إيقاف التنفيذ.