خادمة حوّلت 1695 درهم لأبنائها ففازت بمليون

لم يكن يخطر في بال «جينا ريالويو»، من الفلبين، التي تعمل عاملة منزل في الإمارات منذ 10 أعوام أن مبلغ 1695 درهماً الذي قامت بتحويله إلى أبنائها في الفلبين عبر فرع «الأنصاري للصرافة» في مول الإمارات سيكون ورقتها لتحقيق أحلامها والفوز بالجائزة الكبرى من «مكافآت الأنصاري للصرافة» صيف 2018، في عامها الخامس والبالغة قيمتها مليون درهم، فيما حاز 9 فائزين آخرين من المغرب وسوريا والأردن والهند وبنغلاديش ومصر وباكستان والفلبين، على جوائز مالية نقدية بقيمة 10 آلاف درهم لكل منهم، كما فاز فلبيني كذلك بسيارة «مرسيدس بنز» موديل 2018. وتم اختيار قسيمة المشاركة بالجائزة لـ «ريالويو»، من بين أكثر من 5 ملايين قسيمة في مسابقة مكافآت الأنصاري التي امتدت لشهرين من يونيو إلى يوليو 2018.
وقال راشد علي الأنصاري، مدير عام شركة «الأنصاري للصرافة»: «نود أن نهنئ السيدة جينا على فوزها بالجائزة الكبرى لتصبح مليونير الأنصاري للصرافة الخامس، متمنياً أن تسهم هذه الجائزة في إحداث تغيير إيجابي في حياتها وحياة أسرتها. ويسرنا تتويج مليونير جديد سنوياً ضمن «مكافآت الأنصاري للصرافة» وتوفير فرصة استثنائية لعملائنا لتحقيق أحلامهم».
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تُعرف ديمي روز بأسلوبها الصادم الذي يميل إلى البيكيني، فهي تتجنب ملابسها عادة، وبالكاد ترتدي أشياء بسيطة، وظهرت متألقة بفستان صغير شفاف للجسم وتنورة قصيرة جدًا، في جلسة تصوير لـ ISAWITFIRST.COM. وبدا الجمال الإنجليزي مثيرًا في ثوب صغير فاتن، وعلى الرغم من أنه ليس البيكيني الصغير الذي اعتادت ديمي على ارتدائه، فقد تمكن ثوبها الشفاف من إظهار مفاتنها. وكان صدرها محميًا من قبل الأزهار المورقة عليه والتي حجبته عن الرؤية، وظهرت المرأة الجميلة بشعرها الطويل المذهل بينما كان مكياجها صامتًا وهادئًا. وكشفت ديمي أن الانتقال إلى لوس أنجلوس مفيد لها، بسبب رغباتها التمثيلية حيث تأمل في الظهور على الشاشة الكبيرة. وتحدثت إلى مجلة The Sun، قائلة " كنت دائمًا شغفه بالأفلام منذ أن ذهبت إلى المدرسة. لكن طموحها الأول هو أن تصبح فتاة في أفلام جيمس بوند، لأنها تحب أسلوب وسحر
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