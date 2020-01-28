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وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا

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كيك اللامينغتون
كانبرا - العرب اليوم

توفيت امرأة أسترالية في العقد السادس من عمرها، وذلك بعد مشاركتها في مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات "يوم أستراليا الوطني"، وتفيد التقارير أن المرأة، البالغة من العمر 60 عاما، اختنقت خلال الاحتفال الوطني بيوم أستراليا في فندق بكوينزلاند، جنوب شرقي البلاد، وسارع موظفو الفندق إلى تقديم عملية الإنعاش القلبي الرئوي للمرأة، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لموقع "10 فيرست نيوز كوينزلاند" الإخباري، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وتم نقلها إلى مستشفى "هيرفي باي"، حيث أعلن عن وفاتها، بحسب ما أفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية.

وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث في فندق "بيتش هاوس" في منطقة هيرفي باي، الذي كان يبثه موقع "أستراليا 9 نيوز" المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينغتون" بسرعة، وحلوى اللامينغتون عبارة عن مكعبات من كيك إسفنجي مغطى بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف، وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم.

وكتب أحد شهود العيان على فيسبوك مشيرا إلى الحادثة: "للأسف ماتت سيدة خلال مسابقة تناول كيكة اللامينغتون. بلعت هذه السيدة قطعة اللامينغتون دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت"، وأضاف أن موظفي الفندق كانوا سريعين للغاية في محاولة تقديم الإنعاش القلبي الرئوي، لكنهم لم يتمكنوا من ذلك فطلبوا سيارة الإسعاف".

وذكرت شاهدة عيان تعرف المرأة، على ما يبدو، لصحيفة "كوريير ميل" أنها كانت تصور المسابقة عندما لاحظت وجود شيء خاطئ، وأضافت "كنت أصور الحدث، وعندما انتهت صديقتي، لاحظت أن لعابها يسيل، لذا اتصلت على خدمة الطوارئ، عندما سقطت على الأرض"،وتابعت قائلة: "كنت أتحدث إلى خدمات الطوارئ حتى وصلوا. وفي الأثناء، حاول المدير والأمن وصديقي جهدهم لإنعاشها"، مشيرة إلى أنهم استمروا في محاولاتهم لإنعاشها أكثر من نصف ساعة.

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وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا وفاة امرأة في مسابقة لتناول الحلوى بأستراليا



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