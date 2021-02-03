ابنة الرئيس الكازاخستاني السابق تخطط لتلقي لقاح

أعلنت داريغا نزاربايفا، الابنة الكبرى لرئيس كازاخستان السابق، نور سلطان نزاربايف، أنها تخطط لتلقي تطعيم ضد فيروس كورونا باللقاح الروسي "سبوتنيك V".

وردا على سؤال صحفي بهذا الشأن قالت: "سأفعل بالتأكيد وأنصحك".

وأضافت: "طبعا باللقاح الروسي سبوتينك V، لأن اللقاح الكازاخستاني لم يتم تسجيله حتى الآن".

وانطلقت حملة تلقيح السكان في كازاخستان ضد كورونا في 1 فبراير الجاري. وبالدرجة الأولى سيتم تطعيم فئات محددة من السكان وخاصة الأطباء ورجال الشرطة والعسكريين وممثلي بعض المهن الأخرى التي تدخل ضمن قائمة المهن الأكثر تعرضا لخطر الإصابة بكورونا.

وحاليا يتم تلقيح سكان البلد باللقاح الروسي. وتم نقل أول دفعة من هذا اللقاح إلى كازاخستان نهاية يناير الماضي. ومن المتوقع أن يتم في 15 فبراير الجاري تسجيل لقاح "سبوتنيك V" المصنوع في مجمع "كاراغاندا" للأدوية. كما من المخطط أن يبدأ في أبريل القادم تطعيم سكان البلاد بلقاح "QazCovid-in" الكازاخستاني الذي يمر حاليا بالمرحلة الأخيرة من التجارب الطبية.