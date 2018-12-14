مواطن صينى يغرق زوجته للاستفادة من ورائها بمبلغ مالى كبير

حين تهون العشرة بين الرجل وزوجته، من المؤكد أن الحل الطبيعى والمنطقى أن يحدث الانفصال بينهما، ولكن ما فعله مواطن صينى مع زوجته كان أمرا غريبا للغاية، حيث خطط هذا الرجل لقتل زوجته والاستفادة من ورائها بمبلغ مالى كبير.

بداية تفاصيل القصة عندما خطط مواطن صينى إلى التخلص من زوجته والحصول على مبلغ التأمين الذى يصل إلى ما يقرب من 4 ملايين دولار، وبعد الانتهاء من إجراءات التأمين على زوجته اصطحبها فى إجازة إلى دولة تايلاند حتى يتخلص منها بشكل طبيعى ويستفيد من مبلغ التأمين.

خلال الإجازة والسباحة فى أحد حمامات السباحة، قام هذا الرجل بإغراق زوجته حتى فارقت الحياة، واتصل بأهلها ليخبرهم بأنها توفيت بشكل طبيعى نتيجة غرقها، وهو الأمر الذى أثار شكوكهم، خاصة أن زوجته تجيد السباحة، ورفع والدا الزوجة دعوى قضائية ضد الزوج بتهمة الاحتيال، وطلبوا تسليمه إلى الصين، من أجل استكمال إجراءات المحاكمة بتهمة قتل زوجته.

ووفقا للخطة التى فشلت، كان الزوج سيحصل على أكثر 4 ملايين دولار، كتعويضات تأمينية لغرق زوجته، ولكنه اعترف خلال التحقيق، وقال إنه ضربها ومن ثم أبقى رأسها تحت الماء ليمنعها من التنفس، موضحًا أنه فعل ذلك لعدم رغبته فى العيش معها.

قد يهمك أيضاً :

ربة منزل تستعين بعشيقها لقتل زوجها والتخلص من جثته في البدرشين

تفاصيل سقوط طفل مِن الطابق الرابع في المطرية