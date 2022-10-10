مقتل امرأة في مقاطعة بيلغورود بقصف أوكراني

قال فياتشيسلاف غلادكوف محافظ مقاطعة بيلغورود، إن قصف القوات الأوكرانية لأراضي المنطقة تسبب بمقتل امرأة. وأضاف المحافظ: "قصفت القوات المسلحة الأوكرانية شيبكينو. أسفر القتل عن مقتل امرأة تبلغ من العمر 74 عاما. لقد توفيت بعد أن أصيبت بجروح شديدة من شظايا. وتسبب القصف ببعض الدمار".